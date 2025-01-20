«Яка реакція батюшок? Жодної!». Військовий висловився про пошкодження собору УПЦ МП в Запоріжжі

Настоятель храму повідомив тільки про те, що стався вибух

18 січня Росія завдала чергового ракетного удару по Запоріжжі. Внаслідок ракетного обстрілу вибуховою хвилею пошкоджений Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП. Військовослужбовець ЗСУ Сергій Рудик прокоментував реакцію представників собору на наслідки удару.

«Слів немає. Дивлюся новини про обстріл росіянами Запоріжжя. Загиблий, десять поранених (всі – цивільні), пошкоджено 15 багатоповерхівок, люди в шоці. Добряче розбили і Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ московського патріархату. Той самий, у якому на третьому році війни продовжують молитися за кіріла», – написав військовий.

Рудик додав, що настоятель храму повідомив тільки про те, що стався вибух.

«Яка реакція батюшок? Жодної! Настоятель заявив, що «проізошол взрив». Не росіяни бомблять іскандерами мирне Запоріжжя, не російські війська вбивають мирних людей, а просто «проізошол взрив». Хочу, щоб ці слова запам´ятали ті, хто завтра збирається святити воду і стояти в чергах під московськими церквами. Що там? Бог один, «какая разніца», батьки святкували за старим стилем?», – зазначив Сергій Рудик.

Також військовий наголосив: «Питання не в календарі, а в головах. Ви не просто святите воду, а підтримуєте церкву держави-агресора. Підтримуєте церкву, яка офіційно і публічно благословляє на вбивство ваших друзів, сусідів і рідних. Подумайте про це, якщо є чим».

Нагадаємо, що 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

12 постраждалих дістали осколкові поранення, різані рани, струс головного мозку, забої та переломи.

Раніше стало відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю загинув чоловік. ДСНС деблокувала тіло чоловіка з-під завалів. Також Федоров повідомив, що чоловік 27-ми років, досі вважається зниклим безвісти.

Також внаслідок атаки військ РФ пошкоджено Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату.

За словами настоятеля храму, під час вибуху у соборі було дві людини, вони не постраждали. Протоієрей уточнив, що у храмі перебували черговий та одна жінка-парафіянка.