Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Яка реакція батюшок? Жодної!». Військовий висловився про пошкодження собору УПЦ МП в Запоріжжі

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Яка реакція батюшок? Жодної!». Військовий висловився про пошкодження собору УПЦ МП в Запоріжжі
Пошкоджени собор УПЦ МП в Запоріжжі, внаслідок ракетного удару 18 січня
фото: Сергій Рудик

Настоятель храму повідомив тільки про те, що стався вибух

18 січня Росія завдала чергового ракетного удару по Запоріжжі. Внаслідок ракетного обстрілу вибуховою хвилею пошкоджений Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП. Військовослужбовець ЗСУ Сергій Рудик прокоментував реакцію представників собору на наслідки удару.

«Слів немає. Дивлюся новини про обстріл росіянами Запоріжжя. Загиблий, десять поранених (всі – цивільні), пошкоджено 15 багатоповерхівок, люди в шоці. Добряче розбили і Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ московського патріархату. Той самий, у якому на третьому році війни продовжують молитися за кіріла», – написав військовий.

Рудик додав, що настоятель храму повідомив тільки про те, що стався вибух.

«Яка реакція батюшок? Жодної! Настоятель заявив, що «проізошол взрив». Не росіяни бомблять іскандерами мирне Запоріжжя, не російські війська вбивають мирних людей, а просто «проізошол взрив». Хочу, щоб ці слова запам´ятали ті, хто завтра збирається святити воду і стояти в чергах під московськими церквами. Що там? Бог один, «какая разніца», батьки святкували за старим стилем?», – зазначив Сергій Рудик.

Також військовий наголосив: «Питання не в календарі, а в головах. Ви не просто святите воду, а підтримуєте церкву держави-агресора. Підтримуєте церкву, яка офіційно і публічно благословляє на вбивство ваших друзів, сусідів і рідних. Подумайте про це, якщо є чим».

Нагадаємо, що 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

12 постраждалих дістали осколкові поранення, різані рани, струс головного мозку, забої та переломи.

Раніше стало відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю загинув чоловік. ДСНС деблокувала тіло чоловіка з-під завалів. Також Федоров повідомив, що чоловік 27-ми років, досі вважається зниклим безвісти.

Також внаслідок атаки військ РФ пошкоджено Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату. 

За словами настоятеля храму, під час вибуху у соборі було дві людини, вони не постраждали. Протоієрей уточнив, що у храмі перебували черговий та одна жінка-парафіянка.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя собор поранення свято Сергій Рудик ракета батьки чоловік обстріл вбивство росія вибух росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Цей транзит дозволяв Путіну десятиліттями тримати на газовій голці Європу»
Чому рішення про припинення транзиту російського газу – велика історична перемога
4 сiчня, 07:14
Повітряна тривога в Києві через атаку «Шахедів» за ніч лунала два рази
Нічна атака «Шахедів»: у Деснянському районі столиці є пошкодження
20 грудня, 2024, 05:40
Республіканець може використати зацікавленість РФ у розкритті економічного потенціалу Арктичної зони під час переговорів
Трамп може використати Арктику для припинення війни в Україні
23 грудня, 2024, 11:23
На Куп'янщині тривають інтенсивні бої, але бійці ЗСУ тримають оборону
Командир батальйону «Ахіллес» розповів, яке завдання мають виконати росіяни до Нового року
29 грудня, 2024, 15:37
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала пів години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала пів години
2 сiчня, 14:54
Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію країни-агресора
П′ять місяців від початку Курської операції: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ
6 сiчня, 23:35
Для проведення першочергових слідчих заходів солдатів КНДР доправили до Києва
Спецпризначенці та десантники показали, як узяли в полон військових КНДР
11 сiчня, 15:32
19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України
Коли відновлять роботу всі державні реєстри? Мін'юст назвав терміни
16 сiчня, 22:30
Вдома у дружини Героя України вже є два котика
Дружина Героя України, який поліг в бою за Зміїний, прихистила евакуйованого кота з острова
16 сiчня, 18:27

Суспільство

«Яка реакція батюшок? Жодної!». Військовий висловився про пошкодження собору УПЦ МП в Запоріжжі
«Яка реакція батюшок? Жодної!». Військовий висловився про пошкодження собору УПЦ МП в Запоріжжі
На Львівщині водій наїхав на велосипедиста: чоловік загинув
На Львівщині водій наїхав на велосипедиста: чоловік загинув
МВС попередило про шахрайську схему пов'язану з оформленням «єПідтримки»
МВС попередило про шахрайську схему пов'язану з оформленням «єПідтримки»
Сили Оборони відновили позиції у двох населених пунктах – DeepState
Сили Оборони відновили позиції у двох населених пунктах – DeepState
«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки, присвячений Третій штурмовій бригаді
«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки, присвячений Третій штурмовій бригаді
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2025
14K
Сирський зробив заяву про темпи мобілізації
11K
Кого ми мали б обговорювати замість Кадочнікової?
11K
Прогноз магнітних бур на 19-21 січня: якою буде сонячна активність
6483
Які території США купили в інших держав за період свого існування: список

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики
Сьогодні, 02:35
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
18 сiчня, 23:42
До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
18 сiчня, 22:45

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua