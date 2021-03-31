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    38-летняя голливудская звезда ждет второго ребенка

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    Актриса Кирстен Данст - 38-летняя голливудская звезда ждет второго ребенка
    Актриса Кирстен Данст

    Напомним, Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями в 2018 году

    Семью Кирстен Данст скоро ждет пополнение. 38-летняя актриса беременна во второй раз, о чем свидетельствуют кадры в журнале W Magazine. Автором обложки стала режиссер София Коппола, которая выбрала для своей фотосессии трех моделей — Кирстен, Эль Фаннинг и Рашиду Джонс. На фото Данст в пышных платьях отчетливо видны ее округлившиеся формы.

    Напомним, Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями в 2018 году. Тогда у них родился сын Эннис.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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