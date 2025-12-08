Штолен: традиційний німецький різдвяний пиріг, який став популярним в Україні – історія та секрети приготування

В Україні штолен став особливо популярним за останні роки, коли багато господинь почали пекти його напередодні Різдва

Штолен – традиційний німецький різдвяний пиріг, завойовує серця українців. Цей ароматний кекс, що поєднує в собі родзинки, цукати, горіхи та марципан, не тільки приносить святкову атмосферу, але й відзначається своєю історією та незвичайним смаком. В Україні штолен став особливо популярним за останні роки, коли багато господинь почали пекти його напередодні Різдва, щоб отримати максимальний аромат і смак від витриманого тесту, розповідає «Главком».

Історія штолена

Штолен з'явився в Німеччині понад 700 років тому. Вперше його згадують в історичних документах 1329 року як святкове приношення в дар єпископу. Спочатку пиріг готували під час передріздвяного посту, і його основними інгредієнтами були вівсяне борошно та ріпакова олія. Однак з часом, після прохання курфюрстів Саксонії, Папа Римський дозволив використовувати вершкове масло, що значно поліпшило смак випічки.

У 1491 році, з дозволу Папи Інокентія VIII, штолен став більш смачним завдяки додаванню вершкового масла, молока та інших інгредієнтів, таких як цукати, родзинки та горіхи. Штолен став символом Різдва, а його форма, що нагадує немовля, загорнуте в пелюшки, символізує народження Ісуса Христа.

Особливо відомим став Дрезденський штолен, який зараз має свій фестиваль – Штолен Фест. Цей пиріг відомий своєю щедрою кількістю масла та багатим смаком. Також штолен часто випікають із різними начинками, такими як сир, мак, мигдаль, горіхи, а також спеціальні версії з шампанським.

Чому штолен став популярним в Україні

Останні роки штолен став дуже популярним в Україні, особливо серед тих, хто любить святкову випічку. Його традиційно печуть на Різдво, а рецепт часто передається з покоління в покоління. Унікальність цього пирога полягає в тому, що його потрібно готувати за кілька тижнів до свят, щоб він "відстоявся" і набув усіх ароматів. Це робить штолен не просто частуванням, а справжнім святковим символом, який приносить затишок і атмосферу свята.

Оскільки штолен має багатий смак, аромат спецій та вишукану текстуру, він здобув популярність серед українців, які шукають нові традиції для святкових столів. Багато людей оцінюють його як ідеальний десерт до святкового чаювання.

Рецепт класичного штолена

Інгредієнти:

Цукор – 75 г;

Масло – 250 г;

Молоко – 200 мл;

Дріжджі свіжі – 50 г;

Борошно – 700 г;

Мигдаль – 250 г;

Сіль – 0,5 ч. л.

Цукати – 100 г;

Родзинки – 350 г;

Апельсиновий сік – 50 г;

Марципан – 100 г;

Лимон – 1 шт.

Ванільний цукор, кориця, мускатний горіх, коріандр – до смаку;

Цукрова пудра для посипання – 100 г;

Масло вершкове для змащування – 50 г.

Приготування:

Промити родзинки та замочити їх разом із цукатами і подрібненим мигдалем на ніч в апельсиновому соці.

Для приготування опари: підігріти молоко до кімнатної температури, розвести в ньому дріжджі, додати 1 ст. ложку цукру та 4 ст. ложки борошна. Залишити на 30 хвилин у теплому місці.

Коли на опарі з'являться бульбашки, можна замішувати тісто. Додати решту борошна, розтоплене та охолоджене масло, сіль і цукор. Замісити тісто, накрити рушником і залишити на 1-1,5 години для підйому.

Додати відціджені сухофрукти, лимонний сік і цедру, спеції. Замісити туге тісто і залишити на 2-3 години. Розділити тісто на дві частини. Кожну розкачати, покласти шматочки марципану, скласти тісто удвічі та розкласти на деко.

Випікати в розігрітій до 200°C духовці 15 хвилин, потім зменшити температуру до 170°C і пекти ще 45 хвилин.

Готові штолени змастити розтопленим маслом, посипати цукровою пудрою і дати охолонути. Загорнути в пергамент і залишити настоюватися в прохолодному місці на 2-3 тижні.