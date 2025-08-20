Головна Країна Суспільство
На Львівщині встановлено рекорд України: майже 36-метровий пиріг

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Рецепт знаменитого пирога походить із села Красів
фото: Андрій Щебель

Пиріг на Львівщині став символом єднання декількох громад

На Львівщині відбулася унікальна подія – встановлення рекорду України «Найдовший Красівський пиріг». Господині Тростянецької громади спекли пиріг-велетень, який став символом єднання громад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Миколаєва Андрія Щебеля.

Рецепт знаменитого пирога походить із села Красів, а саму страву свого часу описав у своїй книзі Степан Шухевич, родина якого родом із Миколаївщини. Це історичне коріння стало однією з причин, чому Миколаївська громада з радістю взяла участь у співорганізації.

На Львівщині встановлено рекорд України: майже 36-метровий пиріг фото 1
фото: Андрій Щебель

Захід відбувся в рамках регіонального проєкту «Миколаївське Опілля єднає Україну» та національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Рекордний пиріг став символом єднання Миколаївської та Чкаловської, а також Тростянецької та Боромлянської громад.

На Львівщині встановлено рекорд України: майже 36-метровий пиріг фото 2
фото: Андрій Щебель

Господині Тростянецької громади спекли його 35,6 м завдовжки, 26 см завширшки й вагою 242 кг.

Нагадаємо, генеалог та історик з міста Кампо (Іспанія) Марія Хосе Фустер стала володаркою рекорду Гіннеса за найбільшу колекцію підставок для яєць, зібравши 15 485 унікальних екземплярів за 50 років. 

рекорд Львівщина



