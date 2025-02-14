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Шведські вчені оприлюднили нову теорію походження грошей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Гроші з намистин, нанизаних на нитку стали праобразом сучаних грошей
фото: phys.org

Вчені стверджують, що перші гроші з'явилися для полегшення торгівлі на великих відстанях, де довірчі відносини були неможливими

Шведські вчені із Лундського університету презентували нову теорію походження грошей. Дослідження було вперше опубліковане в науковому виданні Journal of Archaeological Method and Theory (JAMT), пише Phys.org.

Поява грошей довгий час пояснювалося двома основними концепціями: товарною та хартальною. Товарна теорія стверджує, що гроші виникли задля спрощення бартеру всередині спільнот. Однак етнографічні дані демонструють, що бартерні системи були рідкісні, а більшість товариств використовували мережі обміну, що ґрунтуються на довірі.

Хартальна теорія, навпаки, пов'язує появу грошей із державою, яка використовувала їх оподаткування і збору данини. Однак ця теорія не пояснює, як гроші могли виникнути у додержавних товариствах.

У новому дослідженні вчені запропонували альтернативу: гроші з'явилися для полегшення торгівлі великих відстанях, де довірчі відносини були неможливі. Автори вивчили дві давні грошові системи: черепашкові намистини на заході Північної Америки та бронзові зливки в Європі.

У Північній Америці черепашкові намистини використовувалися корінними народами для торгівлі протягом тисяч років. Ці намистини полегшували обмін між племенами, що говорять різними мовами і живуть у різних регіонах. Торгові мережі сягали тисячі кілометрів, і намистини стали універсальним засобом обміну.

У Європі бронзового віку бронзові зливки, кільця та сокири стандартизувалися за розміром та вагою, що робило їх зручними для торгівлі між регіонами. Сировину для бронзи видобували в обмежених місцях, таких як Альпи та Британські острови, що стимулювало міжрегіональний обмін.

За словами фахівців, гроші, які спочатку були створені для зовнішньої торгівлі, поступово проникали у внутрішні економіки, сприяючи розвитку оподаткування та зміцненню влади еліт. Наприклад, у стародавній Каліфорнії використання черепашкових намистин призвело до появи вождеств (автономна політична одиниця, що включає кілька сіл або громад, об'єднаних під постійною владою верховного вождя – «Главком») на узбережжях і островах.

Раніше вчені з Університетського коледжу Лондона з’ясували, у який час доби люди відчувають себе найщасливішими. Результати дослідження показали, що вранці більшість людей відчувають себе щасливішими та мають краще психічне здоров’я. 

Теги: Швеція гроші наука вчені обмін

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