Росіяни зі своїх податків утримують ескорт-агентство друга Путіна

Ігор Сєчин вважається однією з найвпливовіших постатей у Росії. Він працює пліч-о-пліч з Володимиром Путіним з початку 90-х років

«Роснєфть» працевлаштує молодих дівчат на посади «головних спеціалістів», які насправді надають ескорт-послуги

Ігор Сєчин, голова найбільшої нафтогазової компанії «Роснєфть», утримує на базі підприємства ескорт-агентство. Про це повідомили російські журналісти, розслідування опубліковано на каналі Олексія Навального.

Як відомо, «Роснєфть» державна компанія. Так, розслідувачі виявили там практику працевлаштування ескортниць. Згідно з отриманими даними, у компанії працює кілька десятків молодих жінок, які значаться на адміністративних посадах із високими зарплатами. Їх наймають як «головних фахівців», «радників» і «секретарів» у різні департаменти, а зарплату вони отримують вищу, аніж технічні та провідні спеціалісти.

На підставі аналізу списку співробітників «Роснєфті» та інших документів, журналісти встановили, що багато хто з цих співробітниць працювали у сфері ескорт-послуг. Зокрема, їхні контактні дані було виявлено на спеціалізованих сайтах і в базах даних ескорт-агентств.

Серед виявлених випадків – працевлаштування 21-річної Анастасії І. на посаду головного спеціаліста в Департаменті корпоративної власності із зарплатою понад 2,4 млн рублів на рік. Олександра А., 27 років, була прийнята на роботу як радник керуючого справами фірми. Аліна Б. у 21 рік стала фахівцем другої категорії відділу організації поїздок.

Розслідувачі окремо дослідили переміщення однієї зі співробітниць «Роснєфті». Альбіна Іванова влаштувалася в компанію у 2016 році й одразу почала отримувати більше, ніж там же заробляють інженери або юристи.

За девʼять років роботи в компанії Альбіна Іванова та Ігор Сєчин здійснили 58 спільних поїздок на приватних літаках. Так, 30 жовтня 2019 року Альбіна виклала сторіс із Лондона. Там же був особистий літак Ігоря Сєчіна з бортовим номером M-YOIL. У серпні 2022 року Альбіна публікувала знімки з подорожі до Південної Африки. У місцевих ЗМІ в цей час писали, що Сєчін таємно відвідав ПАР. Подібних «збігів» багато.

30 жовтня 2019 року Альбіна Іванова постить сторіс із Лондона. Там же був літак Ігоря Сєчіна з бортовим номерів M-YOIL фото: navalny.com/p/6681

Альбіна Іванова, яка регулярно подорожує із Сєчіним, у відкритому доступі публікує предмети розкоші, які їй «дарують». Серед іншого у дівчини знайшли 25 сумок Hermes на загальну суму 104 млн рублів, браслет Graff за 20 млн рублів, годинник Richard Mille за 22 млн і дві квартири в елітних московських ЖК на суму 300 млн.

«Зарплатою» дівчина отримала за минулі роки 333 млн – ці гроші їй платила не тільки «Роснєфть», а й ННК (Незалежна Нафтогазова Компанія).

Одна із працівниць компанії Яна, ще до працевлаштування в «Роснефть», літала на приватному літаку в Чорногорію у такій компанії: Вона, ще одна ескортниця, губернатор Тульської області Олексій Дюмін, його молодший брат Артем, губернатор Московської області Андрій Воробйов і його молодший брат Максим фото: navalny.com/p/6681

Також журналісти додали, що зарплата самого Сєчіна в «Роснєфті» у 2024 році становила 4 590 450 554 млрд рублів. Тобто за один робочий день Сєчін заробляв 18,5 млн рублів (7 869 748 млн грн).

Ігор Сєчин вважається однією з найвпливовіших постатей у Росії. Він працює пліч-о-пліч з Володимиром Путіним з початку 90-х років. Коли майбутній президент Росії у 1991 році очолив комітет із зовнішніх зв'язків мерії тоді ще Ленінграда, Сєчин був призначений керівником його апарату. З того часу вони не розлучалися.

Нагадаємо, у 2022 році влада Франції знайшла і арештувала яхту, яка належить президенту російської нафтової компанії Роснєфть Ігорю Сєчину Про це повідомив у четвер міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер.

До слова, у Росії знайдено мертвим сина голови найбільшої нафтогазової компанії «Роснєфть» Ігоря Сєчина – Івана, який обіймав керівну посаду у компанії. Про це написав один із колишніх керівників нафтової компанії «ЮКОС» Леонід Невзлін у соціальній мережі X, посилаючись на запис у реєстрі спадкових справ.