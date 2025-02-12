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Науковці з’ясували, у який час доби люди відчувають себе найщасливішими

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Науковці з’ясували, у який час доби люди відчувають себе найщасливішими
Найгіршим періодом доби виявилася опівніч
фото з відкритих джерел

Дослідники опитали за два роки 50 тис. людей

Вчені з Університетського коледжу Лондона з’ясували, у який час доби люди відчувають себе найщасливішими. Про це повідомляє Inc.

Протягом двох років дослідники з Університетського коледжу Лондона надсилали майже 50 тис. людей запитання про їхнє психічне здоров’я та рівень щастя. Загалом було зібрано 1 млн відповідей, які дозволили вченим визначити, в який час доби люди почуваються найкраще.

Результати показали, що вранці більшість людей відчувають себе щасливішими та мають краще психічне здоров’я. Натомість найгіршим періодом доби виявилася опівніч.

«Наші дані свідчать, що в середньому люди мають найкраще психічне здоров’я вранці та найгірше – опівночі. Втім, ці результати потребують додаткової перевірки», – зазначив провідний автор дослідження доктор Фейфей Бу з Департаменту поведінкових наук та здоров’я.

Цікаво, що учасників не запитували прямо, коли вони почуваються найкраще. Замість цього вони оцінювали свій настрій і психічний стан у різний час доби, а дослідники вже аналізували ці відповіді у контексті часу, коли вони були надані.

Раніше ми писали, що український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) представив переклад мінізвіту PISA-2022 «Формування фінансової грамотності учнівства: роль батьківства й соціально-економічних передумов». Дослідження показало, що 18% підлітків не досягли базового рівня фінансової грамотності, що означає їхню неспроможність застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях.

Дослідження виявило значний розрив у знаннях між підлітками з різним соціально-економічним статусом. Учні з благополучних сімей набрали в середньому на 87 балів більше, ніж їхні однолітки з менш забезпечених родин. Це перевищує один рівень кваліфікації (75 балів), що свідчить про нерівні стартові можливості у фінансовій освіті.

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Теги: наука Щастя

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