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    Жизнь

    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства

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    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства

    Хотели бы себе такую татуировку?

    Существует огромное количество различных стилей и техник нанесения татуировок. Акварель, геометрия, дотворк — это лишь малая часть огромного спектра возможностей тату-мастеров. Молодой татуировщик из Стокгольма, известный в соцсетях под ником mr. T Stucklife, набивает своим клиентам черно-белые тату в стиле реализм.

    У парня настолько шикарно получается переносить эскизы на тела, что хочется часами рассматривать детали его реалистичных работ. На профиль шведа в Instagram подписано более 33 тысяч человек, оставляющих под его постами сотни восторженных комментариев.

    Предлагаем оценить лучшие работы чрезвычайно талантливого татуировщика.

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    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства
    Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату

     Читайте также: Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

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    Теги: татуировка искусство
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