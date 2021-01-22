Шведский художник создает на телах клиентов черно-белые произведения искусства

Хотели бы себе такую татуировку?

Существует огромное количество различных стилей и техник нанесения татуировок. Акварель, геометрия, дотворк — это лишь малая часть огромного спектра возможностей тату-мастеров. Молодой татуировщик из Стокгольма, известный в соцсетях под ником mr. T Stucklife, набивает своим клиентам черно-белые тату в стиле реализм.

У парня настолько шикарно получается переносить эскизы на тела, что хочется часами рассматривать детали его реалистичных работ. На профиль шведа в Instagram подписано более 33 тысяч человек, оставляющих под его постами сотни восторженных комментариев.

Предлагаем оценить лучшие работы чрезвычайно талантливого татуировщика.

Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату

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