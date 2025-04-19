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У Києві поліція розігнала активістів, які протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві поліція розігнала активістів, які протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю
У Києві відбулася сутичка поліції з мітингарями, які протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю
фото: скріншот із відео

Усіх демонстрантів поліцейські затримали

У Києві біля кінотеатру «Жовтень» відбулась сутичка поліції з мітингувальниками. Як інформує «Главком», про це пишуть столичні пабліки.

Напередодні про намір влаштувати акцію на Подолі оголошувала організація «Права молодь». Вони протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny Bunny.

«Напередодні Великодня, під прикриттям «культури» готують відверту наругу над усім святим. Йдеться про кінофестиваль Sunny Bunny, зокрема його «дитячу» частину – кінопрограму «Квірчик». Це не культурна подія – це відверте зомбування неповнолітніх, атака на мораль, традицію та національну гідність. ЛГБТ-пропаганда – це не свобода. Це ідеологічна отрута, що нищить основи нашої нації», – ішлося в анонсі «Правої молоді».

Як видно на відео, між правоохоронцями й мітингарями спалахнула сутичка. Усіх демонстрантів поліцейські затримали. Як пояснили, «для перевірки документів».

Нагадаємо, цьогоріч, 18–25 квітня, у Києві пройде третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Головна програма фестивалю – міжнародний конкурс. До програми увійшли повнометражні ігрові фільми про ЛГБТКІ+ з усього світу, які розкривають тему квірності, досліджують тілесність, ідентичність, втрату, прийняття і протест.

Рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny, що збігається з одним з найважливіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят.

Як заявили організатори, кінофестиваль Sunny Bunny передусім виступає за порозуміння і прийняття й не має на меті обурити громадськість. Україна – світська держава, в якій поруч співіснують представники й представниці різних релігій та переконань.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно.

До слова, минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.

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Теги: Київ протест фестиваль молодь

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