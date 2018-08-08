Хлоя Морец призналась, что соврала Мартину Скорсезе ради роли



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Хлоя Морец

Ради заветной роли актеры, как показывает практика, готовы пойти на многое – от экстремального похудения/набора веса до изменения внешности, тембра голоса и прочего

Хлоя Морец в новом интервью рассказала, что однажды решилась соврать самому Мартину Скорсезе, чтобы получить роль в «Хранителе времени» – и, что самое интересное, актрисе действительно удалось обмануть режиссера.

Хлоя пришла на кастинг к «Хранителю времени» и обнаружила, что в фильме главной героине предстоит говорить с британским акцентом – в то время как у Морец опыта съемок с акцентом не было. Актриса, не моргнув глазом, соврала Мартину Скорсезе, что говорит с британским акцентом – к счастью, у Хлои достаточно тонкий слух, так что она имитировала акцент, что называется, «с лету». Кастинг-директор, которая знала, что Морец – вовсе не британка, поддержала ложь юной актрисы, потому что та ей понравилась.

В итоге Мартину Хлоя понравилась тоже, актриса получила роль, а ее ложь раскрылась уже несколько месяцев спустя, в процессе съемок «Хранителя времени», когда Скорсезе обнаружил, что его главная героиня – из самого что ни на есть американского штата Джорджия, а вовсе не из Великобритании.

Джерело: popcornnews