«Спочивай з миром, воїне, поете, коханцю!» Депутатка Безугла розказала про свій бурхливий роман на фронті

Безугла пояснює, що змушена розкрити деталі особистої історії через те, що у її коханого були паралельні стосунки

Народна депутатка Марʼяна Безугла розповіла, як після смерті коханого дізналася про його паралельні стосунки. Про це вона написала у соцмережах.

«Ця історія буде про війну та кохання. І не матиме щасливого завершення. Ми познайомилися, коли він сфотографував мене в штабі у Лисичанську і надіслав це фото в чат, запитуючи, хто я. Воно потрапило до його друга Юрія Бутусова. Юрій був журналістом і створив цілий сюжет із журналісткою Яніною та теорією змови — мовляв, що я роблю в Сєвєродонецьку та Лисичанську навесні 2022-го? Виявилося, що фото «дівчини у британці», яка заряджає телефон, може бути доказом того, що вона нібито керує військами. То були буремні часи, коли всі вірили в надію, що боротьба тут і зараз за межею можливостей закінчить війну дуже скоро», – розповідає нардепка.

Безугла розповіла, що військовий воював із 19 років. Їхній роман був бурхливим, і почався, коли він вийшов на зв’язок після поранення. Після чого чоловік зробив їй пропозицію, проте вона відмовила.

«Влітку 2024, після перерви в спілкуванні взагалі, він знову заговорив про сім’ю, але я розуміла, що нічого не вийде. Ми були зовсім різні, та й стосунки вже не виглядали актуальними. Далі ми лише переписувалися... Ми вирішили зустрітися 12 січня. 20 хвилин. Говорили. Цілувалися. Знову розмови про майбутнє. Відновили переписку. Він писав, що видає збірку, що багато віршів присвятив мені. Я знову почала задумуватися, відновити й стосунки. 4 лютого мені написав знайомий із ГУРу, який знав, що ми знайомі. Написав коротко й сухо: Єнот загинув», – розповідає вона.

Проте наступного дня після смерті коханого парламентарка дізналась, що в чоловіка була інша.

«Наступного дня я прочитала новину. Новину про те, як військова тужить за своїм загиблим нареченим. Там були ліричні роздуми про світ і кохання, про плани та фото. Фото рудої дівчини у формі. Фото троянд. Фото м’яких іграшок. Точно такого ж ведмедя, який лежить у мене. І він. Шок від жалю за близькою людиною змішався з іншим шоком – роздвоєнням реальності. Я знайшла її телефон і зв’язалася. Ми поговорили. Вона писала, що їхні стосунки тривали роки. Але я виявилось, з літа. Ймовірно. Отже, все нормально, ми розійшлися, вона з'явилась. Мабуть. Точно не збігалося лише одне. Він не сказав мені, що вже має інші стосунки. І коли 12 січня цілував – уже був ймовірно заручений із нею», – пише депутатка.

У підсумку Безугла висловила співчуття близьким Максима Ємця та додала, що має до нього багато питань, але відповідей вже ніколи не буде.

«Якби не допомогла тобі перейти в ГУР… Якби ми не розійшлися… Якби я не «відморозилася»… Де б ти був зараз? Навіщо ти промовчав про Оксану, якщо ми й так уже місяцями просто дружили, ти ж збурив наново мої почуття після того обстрілу? Кому буде присвячений кожен вірш? Цих відповідей у мене не буде ніколи. Більшість вже неважливі. Ти став абстракцією. Рядками. Пам’яттю. Все стало історією. Але кожна історія заслуговує бути правдивою... Спочивай з миром.

Воїне. Поете. Коханцю. Це просто ще одна історія війни. На похорон не піду. І фото не буде», – завершила жінка.

Нагадаємо, Максим Ємець на позивний Єнот – був офіцером ЗСУ та загинув на Покровському напрямку у віці 30 років. Військовий був також і поетом.

Ємець служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. На фронті хлопець воював ще з 2014 року. В інтерв'ю Front18 два роки тому він розповідав, що практично все своє доросле життя провів на війні та пройшов увесь шлях від солдата до командира роти. Пройшов Іловайськ і Дебальцеве, воював в УНСО та 10-й гірсько-штурмовій, дослужився до капітана.