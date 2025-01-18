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Верховний суд США розгляне скаргу вірянки з України на книгу, за якою вчиться її син

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Верховний суд США розгляне скаргу вірянки з України на книгу, за якою вчиться її син
Книга Pride Puppy, через яку розгорівся скандал
фото з відкритих джерел

Світлана Роман просить звільнити її дитину від навчання за книжкою про ЛГБТ

Верховний суд США розгляне скаргу групи батьків, які вимагають у школи звільнити їхніх дітей від навчання за книжкою про ЛГБТ, бо це суперечить їхній релігії. Серед позивачів – українська православна вірянка Світлана Роман. Про це пише CBS News і Reuters.

Раніше Рада освіти округу Монтгомері вирішила скасувати можливість відмови від уроків про ЛГБТ і вимоги повідомляти про читання та обговорення книжок із ЛГБТ-персонажами.

Ці книжки затвердили для навчальної програми з мовних мистецтв на 2022-2023 навчальний рік. До них належить твір Pride Puppy – книга про собаку, який загубився на марші ЛГБТ, і Jacob's Room to Choose – історія про двох трансгендерних школярів.

Після цього деякі батьки звернулися з проханням звільнити їхніх дітей від читання або обговорення цих книг. Частина з них посилалася на релігійні переконання. У березні 2023 року шкільний округ заявив, що не дозволить відмовлятися від навчання з використанням цих книжок «із жодної причини».

Це спричинило обурення в громаді, і понад тисячу батьків підписали петицію з вимогою відновити їхнє право відмовитися від навчання їхніх дітей за цими творами. Також три пари батьків подали позов на Раду освіти округу Монтгомері, стверджуючи, що порушили їхні релігійні права.

Серед позивачів – мусульманські батьки хлопчика Тамер Махмуд і Енас Баракат, римо-католики та батьки двох дітей Кріс і Мелісса Персак, а також католик Джефф і православна вірянка Світлана Роман, чий син навчається в початковій школі.

Федеральний окружний суд відхилив їхній позов, його рішення також підтримав і апеляційний суд. Однак батьки звернулися до Верховного суду США, стверджуючи, що рішення Апеляційного суду змушує їх «відмовитися від свого права визначати релігійне виховання своїх дітей, віддаючи їх до державних шкіл».

Верховний суд погодився розглянути цю справу, але незрозуміло, чи суд розгляне справу до літньої перерви цього року чи вже після її закінчення, у новому робочому періоді.

Нагадаємо, ставлення українського суспільства до ЛГБТ-людей є переважно нейтральним або дружнім. Всі останні роки воно повільно покращується.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла назвала представників ЛГБТ людьми, які мають психофізіологічні відхилення. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Парламентарка наголосила, що не є противницею представників ЛГБТ, однак назвала їх «відхиленням від норми».

«Не маю нічого проти представників ЛГБТ, людей з ожирінням тощо. Оцінюю лише вчинки, характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми, або, з наукового погляду, хворобами», – каже вона.

Безугла наголосила, що людина з гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, «не зможе або не матиме бажання народити дітей, а отже, може випасти з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням, включення в алгоритми розвитку людства протягом тисячоліть».

До слова, у Києво-Могилянській бізнес-школі скасовано лекцію «Криза національної ідентичності чи її відродження?» українського історика, філософа, соціолога та громадського діяча Сергія Чаплигіна. Причиною нібито стали «некоректні» погляди Чаплигіна щодо ЛГБТ+ спільноти

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Теги: історія бізнес криза навчання батьки Мар’яна Безугла роман

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