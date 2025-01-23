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Стратком відповів на заяву Безуглої про «мільйонні премії» генералітету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стратком відповів на заяву Безуглої про «мільйонні премії» генералітету
Народна депутатка показала документ, де вказані премії, які може отримати військове керівництво України
фото з відкритих джерел

Стратком: «Без матеріальних заохочень військовослужбовця –  як простого солдата, так і офіцера – не може функціонувати будь-яка боєздатна армія»

Твердження народної депутатки Мар'яни Безуглої про так звані «мільйонні премії» командування ЗСУ не відповідають дійсності. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Як зазначає Стратком, подібні заявив допомагають ворогу вносити розбрат та недовіру в українське суспільство. Водночас військове командування готове надавати необхідні розʼяснення.

За словами пресслужби Центру стратегічних комунікацій, статтею 15 розділу ІІ закону України «Про Дисциплінарний статут ЗСУ» передбачено вичерпний перелік заохочень, які застосовуються до військовослужбовців. Серед них є, зокрема, й грошові премії – додатково до цінних подарунків, нагрудних знаків і відзнак, грамот, подяк тощо.

Для забезпечення таких премій і цінних подарунків Міністр оборони України щороку видає окреме доручення в межах сум, передбачених законом «Про Державний бюджет України».

«Відтак, командувачі й керівники Збройних Сил, їхніх видів та окремих родів військ (сил) отримують річний преміювальний фонд для заохочення особового складу грошовими преміями – для додаткової мотивації найкращих військовослужбовців, у межах реалізації законів про Державний бюджет і Дисциплінарний статут ЗС України», – йдеться в повідомленні.

У 2024 році заохочувальний фонд головнокомандувача ЗСУ становив 19 млн грн. Заохочувальні премії були виплачені 426 військовослужбовцям всіх категорій.

Водночас заохочувальний фонд начальника Генерального штабу ЗСУ минулого року становив 1,8 млн грн, але загалом була використана значно менша сума для преміювання 22 військовослужбовців. У рамках визначених фондів преміювали особовий склад і інші очільники складових Сил оборони України.

«Без матеріальних заохочень військовослужбовця –  як простого солдата, так і офіцера – не може функціонувати будь-яка боєздатна армія. А тим більше – армія країни, яка відбиває повномасштабне вторгнення. Будь ласка, керуйтесь перевіреною інформацією та не поширюйте фейки, що дискредитують захисників України та підживлюють ворожу пропаганду», – йдеться в заяві.

Безугла опублікувала документ про грошові премії, назвавши їх «преміями генералітету»
Безугла опублікувала документ про грошові премії, назвавши їх «преміями генералітету»
скриншот: t.me/marybezuhla

Нагадаємо, народна обраниця Мар'яна Безугла опублікувала документ про грошові премії, назвавши їх «преміями генералітету». Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа відреагував і заявив, що побачивши «згадку про себе в одному з оприлюднених документів у соціальній мережі», вважає за доцільне прокоментувати використання річного преміювального фонду.

За словами командувача, для того, щоб підтримати військовослужбовців законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» передбачено механізми заохочення, серед яких є й грошові премії.

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Теги: ЗСУ депутат армія премія Мар’яна Безугла Центр стратегічних комунікацій

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