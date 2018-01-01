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    Стали известны подробности смерти солистки The Cranberries

    Певица страдала от тяжелой и затяжной депрессии
    Близкие умершей солистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан сообщили, что в последнее время у нее была сильная депрессия. Стало ли это главной причиной ее смерти – не уточняется. О'Риордан скончалась 15 января в возрасте 46 лет. Полиция не оглашает причину смерти. Отдельные друзья видели ее за несколько дней до этого в очень
    • Сьогодні, 12:43
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    Долорес О'Риордан&nbsp;
    Долорес О'Риордан 

    Певица страдала от тяжелой и затяжной депрессии

    Близкие умершей солистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан сообщили, что в последнее время у нее была сильная депрессия. Стало ли это главной причиной ее смерти – не уточняется.

    О'Риордан скончалась 15 января в возрасте 46 лет. Полиция не оглашает причину смерти. Отдельные друзья видели ее за несколько дней до этого в очень тяжелом психологическом состоянии.

    Ранее сообщалось, что в течение нескольких лет солистка The Cranberries боролась с алкоголизмом и даже хотела совершить самоубийство.

    В 2013 году после долгих лет лечения депрессии Долорес хотела покончить с собой, а в 2015 году ей поставили диагноз биполярного расстройства. Кроме того у нее регулярно возникали проблемы с расстройствами пищевого поведения, алкоголизмом и по некоторым данным, наркотической зависимостью.

    В 2017 году она страдала еще и от болевого синдрома: ей даже пришлось отменить несколько концертов из-за сильных болей в спине.

    Певица родила троих детей. 20-летний сын, 16-летняя и 12-летняя дочери, которые живут со своим отцом в Канаде. Кончина артистки стала неожиданностью для ее семьи.

    Джерело: 24 канал

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