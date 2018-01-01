Скончалась солистка легендарной группы Cranberries Долорес О'Риордан

Причина смерти артистки не сообщается

Сегодня в возрасте 46 лет умерла солистка ирландской группы Cranberries Долорес О'Риордан. Причину смерти певицы полиция не сообщает, сообщает «Главком». Ее тело было обнаружено в номере лондонского отеля. Как сообщается в официальном заявлении представителей певицы, она находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. «Ее родные

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Долорес О'Риордан

Причина смерти артистки не сообщается

Сегодня в возрасте 46 лет умерла солистка ирландской группы Cranberries Долорес О'Риордан. Причину смерти певицы полиция не сообщает, сообщает «Главком».

Ее тело было обнаружено в номере лондонского отеля. Как сообщается в официальном заявлении представителей певицы, она находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. «Ее родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время», - говорится в заявлении.

Долорес О'Риордан получила всемирную известность как солистка группы Cranberries. В 1994 году она исполнила одну из самых известных композиций коллектива под названием Zombie, которая вырвалась в лидеры национальных музыкальных чартов Австралии, Франции, Германии, Бельгии и других стран.

С 2003 года О'Риордан занималась сольной карьерой. В частности, она записала песни для саундтрека к фильму Мела Гибсона «Страсти Христовы».

О'Риордан 20 лет прожила в браке с бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном. В их браке родилось двое детей.

В 2017 году Cranberries объявили о начале мирового турне. Однако в мае прошлого года, в разгар тура по Европе группа была вынуждена отменить оставшиеся концерты из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.

В декабре О'Риордан написала на своей странице в Facebook, что чувствует себя хорошо и что недавно исполнила несколько песен на празднике журнала Billboard в Нью-Йорке.