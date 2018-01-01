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    Стало известно, сколько будет выходных в марте

    В связи с Международным женским днем рабочий день будет перенесен на субботу
    В этом году Международный женский день (8 марта) выпадает на четверг. В связи с этим было принято решение сделать выходным и пятницу, так что благодаря этому празднику у украинцев будет сразу четыре выходных дня подряд, пишет «Главком». С нововведениями от Кабинета министров о переносе рабочих дней, приближенных к праздникам, для
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 22:01
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    Праздники в марте
    Праздники в марте

    В связи с Международным женским днем рабочий день будет перенесен на субботу

    В этом году Международный женский день (8 марта) выпадает на четверг. В связи с этим было принято решение сделать выходным и пятницу, так что благодаря этому празднику у украинцев будет сразу четыре выходных дня подряд, пишет «Главком».

    С нововведениями от Кабинета министров о переносе рабочих дней, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования, правительство рекомендует в марте 2018 года перенести рабочий день с пятницы 9 марта на субботу 3 марта.

    Так, в соответствии с календарем выходных, украинцев в марте ожидают четырехдневные каникулы – с 8 марта (Международный женский день) до 11 марта включительно.

    В целом же, в марте граждане Украины будут отдыхать 10 дней.

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