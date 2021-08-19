Андре Тан использовал вышивку белым по белому в своей лимитированной коллекции

Платье с решетиловской техникой вышивки – это национальные мотивы в сочетании с модными трендами

Андре Тан поддерживает украинские традиции, дизайнер внедрил вышивку рукодельниц города Решетиловка, Полтавской области, в изделия бренда Andre TAN. Лимитированный выпуск, платье и блуза, с вышивкой белым по белому уже в продаже.

Решетиловская вышивка, как известно, выполняется белым нитками по белой ткани и ассоциируется с нежностью и непорочностью женской красоты.

Решетиловская вышивка объединяет в себе от 5 до 7 техник одновременно. В ней применяются ажурные кружева, лишва, вырезка, выкалывание и по-настоящему ювелирные техники «соловьиные глазки» и «зерновой вывод», что делает вещь настоящим произведением высокого искусства.

Платье с решетиловской техникой вышивки – это национальные мотивы в сочетании с модными трендами. Оно станет знаковой вещью в вашем гардеробе. Это без преувеличения лучший подарок для себя и близких в юбилейный год Независимости Украины.

Изделия с решетиловской вышивкой белым по белому станут вашей семейной реликвией. Их можно передавать от поколения к поколению, от бабушки, мамы к дочери и внучке. Платье и блуза сшиты из органического льна, а вышивка и завязки с кисточками на изделиях из шелковой нитки. Такое изделие можно носить не только по патриотическому поводу, оно будет уместным на прогулке, встрече с друзьями или на званном ужине в ресторане.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».