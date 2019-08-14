Страсть на полицейской парковке: пару будут судить за секс в автомобиле



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Многие из нас хоть раз мечтал заняться сексом в публичном месте. Но решиться на подобную авантюру под силу не каждому. Особенно, если за это предусмотрен штраф

В Америке в пригороде Детройта пару оштрафовали за секс в автомобиле на стоянке полицейского участка.

Инцидент зафиксировал один из патрульных на прошлой неделе посреди дня.

Судя из сообщения, проходя возле гражданского автомобиля полицейский заметил, что задние стекла транспорта запотели, а двое пассажиров – 25-летняя девушка и 24-летний парень – были полностью без одежды.

Как следствие, патрульный составил на пару протокол за хулиганство и теперь их ожидает суд, на котором они должны объяснить свои действия и почему не смогли подождать, пока вернутся домой.

По мнению психологов, люди решают заняться сексом на улице по нескольким причинам.

Прежде всего, на такой шаг решается молодежь. Часто молодым людям не хватает уютного места, где они будут только вдвоем. Тогда романтическим «гнездышком» становится автобиля.

Или же опытные пары ищут какого-то разнообразия и остроты ощущений.

В любом случае, самый безопасный секс в машине случается тогда, когда она припаркована в вашем гараже. Или не забывайте о тонированных стеклах, малолюдных местах и вечернем времени суток.

Джерело: thesmokinggun.com