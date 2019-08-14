Известная уроженка Черновцов празднует день рождения: Миле Кунис исполняется 35!

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Мила Кунис, уроженка украинского города Черновцы, родилась 14 августа 1983 года

Ее мать Эльвира была учительницей физики, а переехав в США, стала заведующей аптекой. Отец Марк Борисович, инженер-механик на заводе «Легмаш», в США стал работать таксистом.

В 1998 году, когда Миле было 14 лет, ее утвердили на первую большую роль – в молодежном телесериале «Шоу 70-х». Любопытно, что при работе над этим сериалом Мила познакомилась с Эштоном Кутчером, который через много лет после этого стал ее супругом.

В 2001 году Кунис сыграла подругу главной героини в романтической комедии «Вирус любви», где главную роль исполнила Кирстен Данст.

Прорывом для кинематографической карьеры Милы стало участие в романтической комедии «В пролете» (2008) режиссера Николаса Столлера. И хотя у Милы в этой картине была роль не первого плана, ее работа также была оценена высоко – молодая актриса была номинирована на премию Teen Choice Awards.





2010 год принес актрисе еще одну интересную работу – психологический триллер Даррена Аронофски «Черный лебедь», где она сыграла роль второго плана, балерину и соперницу главной героини в исполнении Натали Портман.

Мила получила премию «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана, а также была номинирована на «Золотой глобус» и Премию Гильдии киноактеров США.

После этой серьезной драматической работы следующим фильмом с участием Милы снова стала романтическая комедия – фильм режиссера Уилла Глака «Секс по дружбе» (2011), где актриса сыграла главную героиню в дуэте с Джастином Тимберлейком и при участии Вуди Харрельсона и Эммы Стоун.

В «кассовом» кино следующей ее работой стала главная роль в космической опере Ланы и Лилли Вачовски «Восхождение Юпитер» (2015), сыгранная в партнерстве с Ченнингом Татумом и Шоном Бином.

В 2013 году Кунис заняла 89 место в списке ста самых влиятельных знаменитостей и 14 место по уровню дохода в рейтинге журнала Forbes. В 2017 году ее поставили на 5 место по величине гонораров среди актрис Голливуда – она заработала 15,5 млн долларов за год. Журнал Men's Health включил актрису в список «100 самых привлекательных женщин всех времен», а популярный в Америке журнал FHM присвоил ей номер 1 в рейтинге «100 самых сексуальных женщин мира» за 2013 год.

По версии журнала Maxim Мила заняла 5 место в списке «100 сексапильных людей» в 2009 и 2011 годах и 3 место в 2012 году, а в 2010 году ей было отведено почетное 2 место в рейтинге самых желанных знаменитостей по опросу популярного мужского сайта AskMen.

В 2017 году Мила работала над сиквелом комедии 2016 года – фильмом Джона Лукаса и Скотта Мура «Очень плохие мамочки 2», где она вновь сыграла в прежней женской команде с Кристен Белл и Кэтрин Хан.

В 2018 году выходит комедия Сузанны Фогель «Шпион, который меня кинул», где Кунис также исполняет главную роль вместе с Кейт Маккиннон и Сэмом Хьюэном.

В августе 2017 года Мила с супругом побывали на родине актрисы в городе Черновцы в Украине.