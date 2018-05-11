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    В сеть просочилось видео, как фаворитка «Евровидения-2018» падает со сцены

    • Сьогодні, 17:29
    • Розсилка
    Нетта Барзилай
    Нетта Барзилай

    Артистка рухнула, спускаясь со сцены после выступления в первом полуфинале

    Представительница Израиля на «Евровидении-2018» Нетта Барзилай, которую букмекеры называют фаворитом песенного конкурса, рухнула со сцены после своего выступления в первом полуфинале. Очевидцы конфуза предполагают, что это произошло из-за излишнего волнения артистки.

    Видео досадной ситуации с участницей песенного соревнования от Израиля в Сеть выложила одна из зрительниц, которая была в зале.

    Несмотря на то, что певица изрядно напугала своих поклонников – она ушиблась совсем несущественно. И ей сразу помогли подняться на ноги.

    Напомним, что финал песенного конкурса состоится завтра, 12 мая. Первым на концерте выступит представитель Украины.

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    Джерело: ТСН

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