Відбулося жеребкування поєдинку Кубка Девіса Ізраїль – Україна

Матч пройде в Ларнаці (Кіпр) без глядачів через заходи безпеки

Сьогодні, 12 вересня, відбулося жеребкування матчів у поєдинку Першої Світової групи Кубка Девіса між командами Ізраїлю та України.

П'ятниця, 13 вересня (початок ігрового дня о 18:00 за київським часом).

Олександр Овчаренко (Україна) – Ішай Оліель (Ізраїль)

– Ішай Оліель (Ізраїль) Віталій Сачко (Україна) – Даніель Цукерман (Ізраїль)

Субота, 14 вересня (початок ігрового дня о 16:00 за київським часом).

Олексій Крутих (Україна) / Ілля Білобородько (Україна) – Даніель Цукерман (Ізраїль) / Рой Степанов (Ізраїль)

– Даніель Цукерман (Ізраїль) / Рой Степанов (Ізраїль) Віталій Сачко (Україна) – Ішай Оліель (Ізраїль)

– Ішай Оліель (Ізраїль) Олександр Овчаренко (Україна) – Даніель Цукерман (Ізраїль)

Тренери можуть зробити заміни перед початком поєдинків.

Переможець протистояння Ізраїль – Україна вийде у кваліфікацію фінального турніру Кубка Девіса. Команда, яка зазнає поразки, зіграє у плей-оф за збереження місця в Першій світовій групі.

Формальним господарем гри є Ізраїль. Однак, матч пройде в Ларнаці (Кіпр) без глядачів через заходи безпеки.

Поєдинок збірних України та Ізраїлю транслюватиметься на телеканалі Sport 1.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку у Кубку Девіса Україна поступилася збірній США.