Відбулося жеребкування поєдинку Кубка Девіса Ізраїль – Україна
Матч пройде в Ларнаці (Кіпр) без глядачів через заходи безпеки
Сьогодні, 12 вересня, відбулося жеребкування матчів у поєдинку Першої Світової групи Кубка Девіса між командами Ізраїлю та України.
П'ятниця, 13 вересня (початок ігрового дня о 18:00 за київським часом).
- Олександр Овчаренко (Україна) – Ішай Оліель (Ізраїль)
- Віталій Сачко (Україна) – Даніель Цукерман (Ізраїль)
Субота, 14 вересня (початок ігрового дня о 16:00 за київським часом).
- Олексій Крутих (Україна) / Ілля Білобородько (Україна) – Даніель Цукерман (Ізраїль) / Рой Степанов (Ізраїль)
- Віталій Сачко (Україна) – Ішай Оліель (Ізраїль)
- Олександр Овчаренко (Україна) – Даніель Цукерман (Ізраїль)
Тренери можуть зробити заміни перед початком поєдинків.
Переможець протистояння Ізраїль – Україна вийде у кваліфікацію фінального турніру Кубка Девіса. Команда, яка зазнає поразки, зіграє у плей-оф за збереження місця в Першій світовій групі.
Формальним господарем гри є Ізраїль. Однак, матч пройде в Ларнаці (Кіпр) без глядачів через заходи безпеки.
Поєдинок збірних України та Ізраїлю транслюватиметься на телеканалі Sport 1.
Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку у Кубку Девіса Україна поступилася збірній США.
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