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Еліна Світоліна завершила свій виступ на US Open-2024

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Еліна Світоліна завершила свій виступ на US Open-2024
Українка зазнала другої поразки у трьох зіграних матчах проти американської тенісистки
фото: Великий теніс України

Еліна виграла перший сет у чинної тріумфаторки Відкритого чемпіонату США, але в підсумку вибула з турніру.
 

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№28 WTA) не змогла вийти до 1/8 фіналу US Open-2024.. Про це повідомляє btu.org.ua.

У першому сеті Світоліна відіграла всі три брейк-поїнти Гауфф, які були у американки у сьомому геймі, після чого виграла вісім очок поспіль, при цьому взявши подачу суперниці у восьмому геймі. У середині другого сету українка втратила брейк-поїнт і потім програла гейм на своїй подачі, що дозволило Гауфф зберігати перевагу в рахунку до кінця сету.

Вирішальний сет Світоліна почала з програної подачі, а в п'ятому геймі американка знову зробила брейк і потім повела 5:1. Еліні вдалося виграти два гейми поспіль, відігравши три матчболи на подачі Гауфф, але після цього вона не зуміла скоротити розрив до мінімального.

Українка зазнала другої поразки у трьох зіграних матчах проти американської тенісистки. У січні Світоліна поступилася Гауфф у фіналі турніру WTA 250 в Окленді.

Сьогодні Еліна Світоліна боролася за свою першу перемогу над суперницею з топ-5 з липня минулого року, коли вона обіграла лідерку рейтингу Ігу Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдону. 

Нагадаємо, 26 серпня, стартував останній в цьому році турнір серії Grand Slam – Us Open. Відразу шість українських тенісисток вийшли на корти в перший день змагань.

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Теги: теніс Еліна Світоліна українка

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