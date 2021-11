Украина – замечательная. Обладатель «Грэмми» Эд Ширан снял клип в Киеве (фото)

Артист провел в Киеве три дня

Всемирно известный британский певец Эд Ширан в своем Инстаграме сообщил, что снимал клип в Украине. В Киеве он провел минимум три дня и сделал комплимент украинской столице.

«Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в вашем прекрасном городе, Украина замечательная», – написал Эд Ширан.

instagram.com/teddysphotos/

Он опубликовал первое фото со съемок будущего клипа, детали которого держит в секрете. Как выяснилось, съемки развернули возле корпуса механико-математического факультета КНУ, что возле Выставочного центра.

