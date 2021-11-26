Как травести-дива Монро выглядела 20 лет назад, когда была Александром (фото)

Артистка поделилась архивными фотографиями

Скандальная украинская травести-дива Монро в программе «Невероятная правда о звездах» показала фотографию со своего первого выступления в образе травести. Как припоминает Монро, это был сентябрь 1999 года. Она долгое время никому не показывала изображение, потому что считала, что "выглядит там страшненько". В то же время, призналась артистка, именно тогда она обрела себя.

Несмотря на тягу к сцене, мама звезды убедила ее, что нужно поступать в приличный вуз. Так Монро окончила магистратуру химии высокомолекулярных соединений.

Вечером артистка давала концерты, днем училась в вузе. Травести поделилась фотографией, которая была у нее на студенческом билете. На этом фото Монро описывает свою внешность как "активной лесбиянки".

«Девушка, девушка»...Со мной мужчины знакомились. Машины останавливались», — вспомнила Монро.

Правда, в университете ее знали не по сценическому имени, а как Александра Федяева. По словам Монро, она заканчивала выступать в 3, 4 утра, а в 8.20 уже уходила на пары.

Однокурсники и преподаватели видели остатки косметики на лице тогда еще Александра, но ни один не задал некорректный вопрос и ни разу никто не буллил артистку, за что она очень благодарна и с теплотой вспоминает студенческие времена.

Ранее травести-дива Монро полностью обнажилась в чувственной фотосессии.

«К сожалению, современное общество все еще живет в строгих рамках и стереотипах относительно восприятия обнаженного тела, особенно если тебе уже немного за 30, сексуальности и простого желания быть собой. Полноценная жизнь не заканчивается, когда ты видишь в зеркале целлюлит, складочки или морщинки. Это наглядные, нормальные и естественные признаки того, что ты проживаешь свою жизнь, со всеми радостями, бедами, победами и поражениями. Идеальные формы только в скульптур, но они в музеях, а в жизни все по-настоящему. Так давайте принимать это настоящее и любоваться!», - отметила знаменитость.