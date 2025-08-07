Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відповів, чи діє ще дедлайн для Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відповів, чи діє ще дедлайн для Путіна
Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті
фото: x.com/margomartin47

Дональд Трамп знову висловив розчарування Путіним

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому зробив декілька заяв про російсько-українську війну, передає «Главком».

Репортер уточнив у Трампа, чи діє ще дедлайн для російського диктатора Путіна щодо запровадження санкцій проти РФ.

Американський лідер відповів: «Це залежатиме від нього. Подивимось, що він скаже. Я дуже розчарований».

Також господар Білого дому повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним не є обов'язковою перед переговорами Трампа та Путіна.

Дональд Трамп зазначив, що не чув про те, що Путін вранці відкинув ідею зустрічі з Зеленським, сказавши про тривалу підготовку.

Нагадаємо, у повідомленні The New York Post йшлося, що президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо той проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. 

До слова, низка російських медіа з посиланням на власні «джерела» повідомляють, що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом може відбутися 15 серпня. 

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Володимир Путін та спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Згодом президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. «Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – розповів. Зеленський за підсумками розмови.

Як повідомлялося, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Кремлівський очільник стверджує, що нібито не має нічого проти проведення зустрічі з українським лідером. Однак глава РФ каже, що для подібних переговорів «необхідні умови». Про які саме умови йдеться він не уточнив.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США і ЄС міняють стратегію щодо війни Росії проти України. Що це означає?
США і ЄС міняють стратегію щодо війни Росії проти України. Що це означає?
9 липня, 09:16
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що очікує незабаром оголосити про долю давно заблокованого законопроекту
Сенат США «чекає команди» Трампа для посилення тиску на Путіна
9 липня, 09:38
Міністр оборони Піт Гегсет не повідомив Білий дім про свої наміри щодо України
Глава Пентагону не попередив Трампа про зупинення постачання зброї Україні – CNN
9 липня, 09:20
Грем: Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, я б порадив їм звернутися до аятолл
Сенатор Грем попередив Путіна: якщо не буде миру – на Росію чекає доля Ірану
16 липня, 01:32
Лула розкритикував Трампа за його слова
Президент Бразилії розкритикував Трампа та порівняв його з імператором
10 липня, 08:20
За словами Зеленського, Україна буде продовжувати активні дронові операції на російській території
Зеленський розповів, як Україна відповість на масовані російські атаки
12 липня, 21:31
Архіви Міністерства закордонних справ Німеччини містять згадки про територіальні претензії Путіна на Крим
Путін ще в 1990-х мріяв захопити Крим та схід України – Spiegel
1 серпня, 03:32
Навчання під назвою «Спільне море-2025» мають на меті зміцнити оборонне партнерство між Москвою та Пекіном
Росія та Китай розпочали спільні навчання після заяв Трампа про ядерні субмарини
4 серпня, 01:18
За словами президента, МВФ бачить, що Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи
«Зміцнить українців». Зеленський та глава МВФ обговорили нову програму фіндопомоги
Вчора, 19:54

Політика

Стало відоме можливе місце для зустрічі Путіна та Трампа
Стало відоме можливе місце для зустрічі Путіна та Трампа
Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним
Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним
Трамп відповів, чи діє ще дедлайн для Путіна
Трамп відповів, чи діє ще дедлайн для Путіна
Прокуратура Південної Кореї вимагає ордер на арешт колишньої першої леді
Прокуратура Південної Кореї вимагає ордер на арешт колишньої першої леді
Віткофф розкриє деталі зустрічі з Путіним перед Україною і НАТО – Axios
Віткофф розкриє деталі зустрічі з Путіним перед Україною і НАТО – Axios
Зустріч Путіна з Трампом: названо попередню дату
Зустріч Путіна з Трампом: названо попередню дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
17K
У Києві оголошено повітряну тривогу
12K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
9522
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
8598
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:38
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
6 серпня, 16:48

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua