Дональд Трамп знову висловив розчарування Путіним

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому зробив декілька заяв про російсько-українську війну, передає «Главком».

Репортер уточнив у Трампа, чи діє ще дедлайн для російського диктатора Путіна щодо запровадження санкцій проти РФ.

Американський лідер відповів: «Це залежатиме від нього. Подивимось, що він скаже. Я дуже розчарований».

Також господар Білого дому повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним не є обов'язковою перед переговорами Трампа та Путіна.

Дональд Трамп зазначив, що не чув про те, що Путін вранці відкинув ідею зустрічі з Зеленським, сказавши про тривалу підготовку.

Нагадаємо, у повідомленні The New York Post йшлося, що президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо той проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

До слова, низка російських медіа з посиланням на власні «джерела» повідомляють, що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом може відбутися 15 серпня.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Володимир Путін та спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Згодом президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. «Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – розповів. Зеленський за підсумками розмови.

Як повідомлялося, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Кремлівський очільник стверджує, що нібито не має нічого проти проведення зустрічі з українським лідером. Однак глава РФ каже, що для подібних переговорів «необхідні умови». Про які саме умови йдеться він не уточнив.