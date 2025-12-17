Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Третій «Аватар». В прокат виходить один із найдорожчих фільмів усіх часів

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Кінопрем'єри 18 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Мало хто з продюсерів та студій вирішив цього тижня конкурувати з імовні головною прем’єрою року

Цього тижня в українському кінопрокаті, як і в цілому світовому, не так багато прем'єр. Мало хто з продюсерів та студій вирішив конкурувати з головною новинкою тижня, фільмом «Аватар: Вогонь і Попіл». Третя частина популярної франшизи «культового режисера Джеймса Кемерона займе більшість слотів для сеансів в кінотеатрах. 

Також на цей тиждень заплановані допрем'єрні покази анімаційного фільму «Губка Боб у кіно: У пошуках Квадратних Штанів», офіційна прем'єра якого запланована на наступний тиждень. Але побачити мультфільм можна вже буде з 20 грудня. «Главком» детально розказує про прем'єри 18 грудня 2025 року.

Аватар: Вогонь і Попіл

  • Країна: США
  • Режисер: Джеймс Кемерон
  • Актори: Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Стівен Ленг, Кейт Вінслет, Уна Чаплін, Сіґурні Вівер, Джованні Рібізі, Кліфф Кертіс, Іді Фалько
«Аватар: Вогонь і Попіл». Офіційний трейлер

«Аватар: Вогонь і Попіл» – третя повнометражна частина епічної саги режисера Джеймса Кемерона. Бюджет стрічки становить близько $400 млн доларів, що робить її одним із найдорожчих фільмів усіх часів ще до виходу в прокат. Ця сума включає не лише зйомки, а й багаторічну розробку технологій, програмного забезпечення та візуальних рішень, які Кемерон традиційно створює «під себе». Також слід враховувати, що паралельно знімаються декілька фільмів з франшизи.

Зйомки «Вогню і Попелу» відбувалися в кількох ключових точках світу, але центром виробництва знову стала Нова Зеландія. Основні павільйони розташовані на Stone Street Studios у Веллінгтоні, де Кемерон базує більшість своїх масштабних проєктів ще з часів «Володаря перстнів». Також у виробництво залучені спеціально побудовані майданчики компанії Lightstorm Entertainment. Саме тут знімали сцени, в яких актори працювали в спеціальних костюмах із сенсорами, а сцени одразу фіксувалися в цифровому середовищі. Окремою стадією виробництва стали зйомки у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).

«Вогонь і Попіл» знімали паралельно зі «Шляхом води» та частиною сцен для четвертого фільму, аби зберегти вік молодих акторів і безперервність історії. Деякі діти-персонажі були зняті ще кілька років тому, а окремі сцени лежали «на полиці» до моменту, коли сюжетно настав їхній час. Однією з головних технічних проблем цієї частини став вогонь у цифровому середовищі. Якщо вода у «Шляху води» була проривом, то тут Кемерон зіткнувся з протилежною стихією: попіл, дим, жар і лавові ландшафти складно поєднати з фотореалістичними персонажами. Для цього команда Weta FX розробила нові симуляції вогню, які реагують на рух персонажів, їхнє дихання та взаємодію з навколишнім середовищем.

За сюжетом, війна між людьми та мешканцями Пандори виходить на новий, ще жорсткіший рівень. Джейк Саллі та Нейтірі змушені об’єднувати різні клани На'ві, стикаючись не лише з людською експансією, а й із внутрішніми конфліктами серед самих корінних народів планети. У центрі сюжету – поява «попелястого» клану На'ві, який живе у спустошених, вулканічних регіонах і сповідує агресивну, радикальну філософію виживання. Їхній шлях ставить під сумнів уявлення про На'ві як єдиний гармонійний народ. Фільм показує Пандору на межі руйнування, де вогонь і попіл стають символами війни, втрат і незворотних змін.

Франшиза «Аватар» має унікальну історію касових зборів. Перший «Аватар» (2009) зібрав понад $2,9 млрд і досі залишається найкасовішим фільмом в історії світового прокату. «Аватар: Шлях води» (2022) завершив прокат із результатом понад $2,3 млрд. Саме ці цифри дозволили студії Disney схвалити виробництво наступних частин без скорочення бюджету.

День койота

  • Країна: США
  • Режисер: Колін Мініхан
  • Актори: Джастін Лонг, Кейт Босворт, Брітані Аллен, Норберт Лео Батц, Кетрін МакНамара, Кейр О’Доннелл
«День койота». Офіційний трейлер

Творці американського трилеру з елементами психологічного горору зробили ставку не на скрімери (лячні зненацькі сцени), а на поступове нарощування тривоги та відчуття пастки. Режисер Колін Мініхан створив історію навколо дороги, ізольованих просторів і внутрішніх страхів героїв. Саме там небезпека може виникнути будь-якої миті й не завжди має чітке обличчя.

У центрі сюжету – подорож, яка з самого початку здається звичайною, але поступово перетворюється на випробування на витривалість і довіру. Герої опиняються в ситуації, де випадкові зустрічі та дрібні рішення починають мати фатальні наслідки. Назва фільму працює як метафора: койот тут не лише реальна загроза, а й символ хижаків, які чатують у тіні – як зовні, так і всередині самих персонажів. Актор Джастін Лонг зіграв людину з вадами, сумнівами та страхами, що робить історію більш приземленою.

«День койота» знімали в стислі терміни та з обмеженим бюджетом, який публічно не розкривався. Проєкт належить до незалежного американського кіно. Саме це багато в чому визначило стиль фільму: мінімум локацій, компактна команда, акцент на акторській грі та напрузі всередині кадру, а не на дорогих спецефектах. Колін Мініхан свідомо працював у межах жанру, використовуючи обмеження як художній інструмент. Зйомки проходили переважно в природних локаціях, що додало фільму документальності. Частину сцен знімали в реальних, не прикрашених просторах – на дорогах, у напівпорожніх будівлях і відкритих місцинах, де команда залежала від погоди та природного освітлення.

Вполювати мишу. Різдвяна бійка

  • Країна: Німеччина
  • Режисери: Вегард Странд Ейде, Пол Сверре Валгейм Гаген, Якоб Офтебро, Шарлотта Фрогнер
  • Актори: Роен Кемпбелл, Рубі Модін, Ерік Атхавале, Девід Лоренс Браун, Марк Ачесон, Шерон Бейджер
«Вполювати мишу. Різдвяна бійка». Офіційний трейлер

Різдвяно-новорічна стрічка поєднує чорну комедію, трилер і сатиру, граючи на контрасті між святковою атмосферою та жорстокістю. Фільм відзняли одразу четверо режисерів, які свідомо руйнують уявлення про класичне сімейне кіно, перетворюючи новорічні свята на тло для абсурдного, нервового й подекуди відверто жорсткого протистояння.

У центрі історії – компанія молодих людей, які приїжджають святкувати Різдво, розраховуючи на спокійний вечір, алкоголь, жарти й традиційну святкову атмосферу. Серед них – імпульсивний, нервовий Джек (Роен Кемпбелл) та його дівчина Мейзі (Рубі Модін). Першим тривожним сигналом стає поява миші в будинку. Здавалося б, дрібна і навіть комічна проблема швидко перетворюється на джерело напруги. Спроби «вполювати» гризуна розкривають справжні характери героїв.  Хтось реагує агресивно, хтось – істерично, а хтось починає маніпулювати ситуацією, використовуючи страх і хаос у власних інтересах.  Поступово стає зрозуміло, що миша – лише привід, каталізатор для вибуху давно накопичених емоцій.

Бюджет фільму офіційно не афішувався. Стрічку демонстрували на низці європейських жанрових і незалежних фестивалів, де вона привернула увагу своєю провокаційною інтонацією та нестандартним поглядом на різдвяну тематику. Критики відзначали вміння авторів поєднати чорний гумор із тривожним трилером і зробити з дрібної побутової ситуації метафору людської агресії та крихкості соціальних масок.

Губка Боб у кіно: У пошуках Квадратних Штанів
  • Країна: США
  • Режисер: Дерек Драймон
«Губка Боб у кіно: У пошуках Квадратних Штанів». Офіційний трейлер

Новий анімаційний фільм, знятий за мотивами популярного серіалу «Губка Боб Квадратні Штани», є четвертою повнометражною стрічкою. Перша вийшла ще у 2004 році та при бюджеті $30 млн зібрала у світовому прокаті понад $41 млн. Найуспішнішою була друга частина – «Губка Боб: Життя на суші». У 2015-му їй вдалось зібрати $325 млн при бюджеті в $74 млн. Третя частина у 2020-му через пандемію Covid-19 провалилась в прокаті. То ж в продюсерів великі сподівання на нову, четверту частину франшизи зі всесвіту Bikini Bottom. Її бюджет, до речі, студії Paramount Animation та Nickelodeon Movies не розкривали. Що цікаво, офіційно прокат в Україні починається у Різдво, 25 грудня. Але покази заплановані в багатьох кінотеатрах вже цього тижня, в неділю 20 грудня.

У центрі сюжету – зникнення легендарних Квадратних Штанів, без яких Губка Боб буквально не відчуває себе собою. Для мешканців підводного містечка це здається дрібницею, але для самого Боба втрата стає особистою кризою. Разом із Патріком він вирушає у подорож за межі звичного міста Бікіні Боттон, яка швидко перетворюється на небезпечну, химерну й водночас кумедну пригоду. На шляху герої стикаються з дивними створіннями, підозрілими персонажами та ситуаціями, де логіка працює за власними мультяшними законами.

У притаманній франшизі іронічній формі Губка Боб постає не лише як вічно оптимістичний персонаж, а як герой, змушений зіткнутися зі страхом втрати й сумнівом у собі. Патрік, як і завжди, слугує одночасно джерелом абсурду. В новому фільмі глядачі побачать і Сквідварда, Сенді та Містера Крабса. Візуально стрічка поєднує класичну стилістику серіалу з сучасними анімаційними рішеннями. Робота над мультфільмом тривала кілька років і проходила у тісній співпраці з командою серіалу. Режисер Дерек Драймон неодноразово наголошував, що для нього було принципово зберегти «дух Стівена Гілленберга» – творця «Губки Боба». Саме тому гумор у фільмі балансує між дитячою безпосередністю та дорослими підтекстами, які зчитуються радше інтуїтивно, ніж прямо.

Про кінопрем’єри минулого тижня можна прочитати тут: «Гаряча штучка», «Монстр під ліжком» та чергова сенсація з Південної Кореї. Кінопрем'єри тижня
Теги: кіно мультфільм фільм культура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Поплавський 28 листопада відзначає день народження
Михайлу Поплавському – 76. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України
28 листопада, 11:20
Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців 2025 року
Названо переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо» – список
1 грудня, 09:23
Джонні Депп продюсуватиме англомовну екранізацію «Майстра і Маргарити»
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
11 грудня, 16:42
Попри те, що промо фільму створене штучним інтелектом, саме кіно буде цілком собі традиційним, запевнив Тарас Томенко
Український режисер анонсував екранізацію «Слова про Ігорів похід» з бюджетом, як у «Титаніка»
13 грудня, 15:23
Кінопрем'єри 27 листопада 2025 року
Подорож у Різдво «Укрзалізницею» та другий «Зоотрополіс». Кінопрем'єри тижня
26 листопада, 21:45
Кінопрем'єри 4 грудня 2025 року
«Найбагатша жінка світу» та володар гран-прі Канн-2025. Кінопрем'єри тижня
3 грудня, 14:30
Тарантіно порадив цікаві фільми
Тарантіно назвав найкращі фільми XXI століття
4 грудня, 14:00
«Ми вже в зоні прямого ураження»: журналіст показав, як бійці ГУР протистоять атакам дронів на Запоріжжі
Журналіст Роман Бочкала зняв документальний фільм про роботу елітного спецпідрозділу ГУР
29 листопада, 09:16
Михайло Апостол обіймає Івана Марчука
Хто поклав око на 5 тис. картин Івана Марчука? Ексрадник Авакова оприлюднив свою версію конфлікту
6 грудня, 09:23

Шоу-біз

На концерті Макса Барських благодійний фонд Олександра Усика зібрав кошти для ЗСУ (фото)
На концерті Макса Барських благодійний фонд Олександра Усика зібрав кошти для ЗСУ (фото)
Третій «Аватар». В прокат виходить один із найдорожчих фільмів усіх часів
Третій «Аватар». В прокат виходить один із найдорожчих фільмів усіх часів
Блогер з Кривого Рогу отримав російське громадянство та похвалився новим паспортом (фото)
Блогер з Кривого Рогу отримав російське громадянство та похвалився новим паспортом (фото)
На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір
На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір
Єврейське свято Ханука. Кароль і Жадан передали вітання із символічного місця
Єврейське свято Ханука. Кароль і Жадан передали вітання із символічного місця
Народний артист Олексій Гнатковський розповів, як під час вистави зламав ногу
Народний артист Олексій Гнатковський розповів, як під час вистави зламав ногу

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua