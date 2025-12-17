Третій «Аватар». В прокат виходить один із найдорожчих фільмів усіх часів

Мало хто з продюсерів та студій вирішив цього тижня конкурувати з імовні головною прем’єрою року

Цього тижня в українському кінопрокаті, як і в цілому світовому, не так багато прем'єр. Мало хто з продюсерів та студій вирішив конкурувати з головною новинкою тижня, фільмом «Аватар: Вогонь і Попіл». Третя частина популярної франшизи «культового режисера Джеймса Кемерона займе більшість слотів для сеансів в кінотеатрах.

Також на цей тиждень заплановані допрем'єрні покази анімаційного фільму «Губка Боб у кіно: У пошуках Квадратних Штанів», офіційна прем'єра якого запланована на наступний тиждень. Але побачити мультфільм можна вже буде з 20 грудня. «Главком» детально розказує про прем'єри 18 грудня 2025 року.

Аватар: Вогонь і Попіл

Країна: США

США Режисер: Джеймс Кемерон

Джеймс Кемерон Актори: Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Стівен Ленг, Кейт Вінслет, Уна Чаплін, Сіґурні Вівер, Джованні Рібізі, Кліфф Кертіс, Іді Фалько

«Аватар: Вогонь і Попіл». Офіційний трейлер

«Аватар: Вогонь і Попіл» – третя повнометражна частина епічної саги режисера Джеймса Кемерона. Бюджет стрічки становить близько $400 млн доларів, що робить її одним із найдорожчих фільмів усіх часів ще до виходу в прокат. Ця сума включає не лише зйомки, а й багаторічну розробку технологій, програмного забезпечення та візуальних рішень, які Кемерон традиційно створює «під себе». Також слід враховувати, що паралельно знімаються декілька фільмів з франшизи.

Зйомки «Вогню і Попелу» відбувалися в кількох ключових точках світу, але центром виробництва знову стала Нова Зеландія. Основні павільйони розташовані на Stone Street Studios у Веллінгтоні, де Кемерон базує більшість своїх масштабних проєктів ще з часів «Володаря перстнів». Також у виробництво залучені спеціально побудовані майданчики компанії Lightstorm Entertainment. Саме тут знімали сцени, в яких актори працювали в спеціальних костюмах із сенсорами, а сцени одразу фіксувалися в цифровому середовищі. Окремою стадією виробництва стали зйомки у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).

«Вогонь і Попіл» знімали паралельно зі «Шляхом води» та частиною сцен для четвертого фільму, аби зберегти вік молодих акторів і безперервність історії. Деякі діти-персонажі були зняті ще кілька років тому, а окремі сцени лежали «на полиці» до моменту, коли сюжетно настав їхній час. Однією з головних технічних проблем цієї частини став вогонь у цифровому середовищі. Якщо вода у «Шляху води» була проривом, то тут Кемерон зіткнувся з протилежною стихією: попіл, дим, жар і лавові ландшафти складно поєднати з фотореалістичними персонажами. Для цього команда Weta FX розробила нові симуляції вогню, які реагують на рух персонажів, їхнє дихання та взаємодію з навколишнім середовищем.

За сюжетом, війна між людьми та мешканцями Пандори виходить на новий, ще жорсткіший рівень. Джейк Саллі та Нейтірі змушені об’єднувати різні клани На'ві, стикаючись не лише з людською експансією, а й із внутрішніми конфліктами серед самих корінних народів планети. У центрі сюжету – поява «попелястого» клану На'ві, який живе у спустошених, вулканічних регіонах і сповідує агресивну, радикальну філософію виживання. Їхній шлях ставить під сумнів уявлення про На'ві як єдиний гармонійний народ. Фільм показує Пандору на межі руйнування, де вогонь і попіл стають символами війни, втрат і незворотних змін.

Франшиза «Аватар» має унікальну історію касових зборів. Перший «Аватар» (2009) зібрав понад $2,9 млрд і досі залишається найкасовішим фільмом в історії світового прокату. «Аватар: Шлях води» (2022) завершив прокат із результатом понад $2,3 млрд. Саме ці цифри дозволили студії Disney схвалити виробництво наступних частин без скорочення бюджету.

День койота

Країна: США

США Режисер: Колін Мініхан

Колін Мініхан Актори: Джастін Лонг, Кейт Босворт, Брітані Аллен, Норберт Лео Батц, Кетрін МакНамара, Кейр О’Доннелл

«День койота». Офіційний трейлер

Творці американського трилеру з елементами психологічного горору зробили ставку не на скрімери (лячні зненацькі сцени), а на поступове нарощування тривоги та відчуття пастки. Режисер Колін Мініхан створив історію навколо дороги, ізольованих просторів і внутрішніх страхів героїв. Саме там небезпека може виникнути будь-якої миті й не завжди має чітке обличчя.

У центрі сюжету – подорож, яка з самого початку здається звичайною, але поступово перетворюється на випробування на витривалість і довіру. Герої опиняються в ситуації, де випадкові зустрічі та дрібні рішення починають мати фатальні наслідки. Назва фільму працює як метафора: койот тут не лише реальна загроза, а й символ хижаків, які чатують у тіні – як зовні, так і всередині самих персонажів. Актор Джастін Лонг зіграв людину з вадами, сумнівами та страхами, що робить історію більш приземленою.

«День койота» знімали в стислі терміни та з обмеженим бюджетом, який публічно не розкривався. Проєкт належить до незалежного американського кіно. Саме це багато в чому визначило стиль фільму: мінімум локацій, компактна команда, акцент на акторській грі та напрузі всередині кадру, а не на дорогих спецефектах. Колін Мініхан свідомо працював у межах жанру, використовуючи обмеження як художній інструмент. Зйомки проходили переважно в природних локаціях, що додало фільму документальності. Частину сцен знімали в реальних, не прикрашених просторах – на дорогах, у напівпорожніх будівлях і відкритих місцинах, де команда залежала від погоди та природного освітлення.

Вполювати мишу. Різдвяна бійка

Країна: Німеччина

Німеччина Режисери: Вегард Странд Ейде, Пол Сверре Валгейм Гаген, Якоб Офтебро, Шарлотта Фрогнер

Вегард Странд Ейде, Пол Сверре Валгейм Гаген, Якоб Офтебро, Шарлотта Фрогнер Актори: Роен Кемпбелл, Рубі Модін, Ерік Атхавале, Девід Лоренс Браун, Марк Ачесон, Шерон Бейджер

«Вполювати мишу. Різдвяна бійка». Офіційний трейлер

Різдвяно-новорічна стрічка поєднує чорну комедію, трилер і сатиру, граючи на контрасті між святковою атмосферою та жорстокістю. Фільм відзняли одразу четверо режисерів, які свідомо руйнують уявлення про класичне сімейне кіно, перетворюючи новорічні свята на тло для абсурдного, нервового й подекуди відверто жорсткого протистояння.

У центрі історії – компанія молодих людей, які приїжджають святкувати Різдво, розраховуючи на спокійний вечір, алкоголь, жарти й традиційну святкову атмосферу. Серед них – імпульсивний, нервовий Джек (Роен Кемпбелл) та його дівчина Мейзі (Рубі Модін). Першим тривожним сигналом стає поява миші в будинку. Здавалося б, дрібна і навіть комічна проблема швидко перетворюється на джерело напруги. Спроби «вполювати» гризуна розкривають справжні характери героїв. Хтось реагує агресивно, хтось – істерично, а хтось починає маніпулювати ситуацією, використовуючи страх і хаос у власних інтересах. Поступово стає зрозуміло, що миша – лише привід, каталізатор для вибуху давно накопичених емоцій.

Бюджет фільму офіційно не афішувався. Стрічку демонстрували на низці європейських жанрових і незалежних фестивалів, де вона привернула увагу своєю провокаційною інтонацією та нестандартним поглядом на різдвяну тематику. Критики відзначали вміння авторів поєднати чорний гумор із тривожним трилером і зробити з дрібної побутової ситуації метафору людської агресії та крихкості соціальних масок.

Губка Боб у кіно: У пошуках Квадратних Штанів

Країна: США

США Режисер: Дерек Драймон

«Губка Боб у кіно: У пошуках Квадратних Штанів». Офіційний трейлер

Новий анімаційний фільм, знятий за мотивами популярного серіалу «Губка Боб Квадратні Штани», є четвертою повнометражною стрічкою. Перша вийшла ще у 2004 році та при бюджеті $30 млн зібрала у світовому прокаті понад $41 млн. Найуспішнішою була друга частина – «Губка Боб: Життя на суші». У 2015-му їй вдалось зібрати $325 млн при бюджеті в $74 млн. Третя частина у 2020-му через пандемію Covid-19 провалилась в прокаті. То ж в продюсерів великі сподівання на нову, четверту частину франшизи зі всесвіту Bikini Bottom. Її бюджет, до речі, студії Paramount Animation та Nickelodeon Movies не розкривали. Що цікаво, офіційно прокат в Україні починається у Різдво, 25 грудня. Але покази заплановані в багатьох кінотеатрах вже цього тижня, в неділю 20 грудня.

У центрі сюжету – зникнення легендарних Квадратних Штанів, без яких Губка Боб буквально не відчуває себе собою. Для мешканців підводного містечка це здається дрібницею, але для самого Боба втрата стає особистою кризою. Разом із Патріком він вирушає у подорож за межі звичного міста Бікіні Боттон, яка швидко перетворюється на небезпечну, химерну й водночас кумедну пригоду. На шляху герої стикаються з дивними створіннями, підозрілими персонажами та ситуаціями, де логіка працює за власними мультяшними законами.

У притаманній франшизі іронічній формі Губка Боб постає не лише як вічно оптимістичний персонаж, а як герой, змушений зіткнутися зі страхом втрати й сумнівом у собі. Патрік, як і завжди, слугує одночасно джерелом абсурду. В новому фільмі глядачі побачать і Сквідварда, Сенді та Містера Крабса. Візуально стрічка поєднує класичну стилістику серіалу з сучасними анімаційними рішеннями. Робота над мультфільмом тривала кілька років і проходила у тісній співпраці з командою серіалу. Режисер Дерек Драймон неодноразово наголошував, що для нього було принципово зберегти «дух Стівена Гілленберга» – творця «Губки Боба». Саме тому гумор у фільмі балансує між дитячою безпосередністю та дорослими підтекстами, які зчитуються радше інтуїтивно, ніж прямо.