«Маленький Ейнштейн» з Бельгії: 15-річний підліток отримав ступінь доктора з квантової фізики

Вундеркінд має фотографічну пам'ять та IQ 145, що є показником лише 0,1% населення

Лоран Сімонс, 15-річний вундеркінд, якого прозвали «маленьким Ейнштейном Бельгії», захистив дисертацію в Університеті Антверпена та здобув ступінь доктора філософії (PhD) з квантової фізики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Science Alert.

Як повідомляє фламандська телевізійна мережа VTM, Лоран, імовірно, став наймолодшою людиною у світі, яка отримала докторський ступінь у цій конкретній галузі. Незвичайний академічний шлях Лорана розпочався рано: у 4 роки він пішов до початкової школи і закінчив її у шість років. У 12 років він здобув ступінь магістра з квантової фізики, досліджуючи бозони та чорні діри. Вундеркінд має фотографічну пам'ять та IQ 145, що є показником лише 0.1% населення.

Після втрати бабусі та дідуся у віці 11 років Лоран поставив перед собою ще більш амбітну мету, ніж науковий ступінь: досягнення безсмертя, або принаймні значне подовження життя. Лоран стверджує, що робить це не для себе, а для інших, і планує у майбутньому вивчати медичні науки.

Хоча Лоран є видатним випускником, відзначено інший рекорд Гіннеса: наймолодшою людиною, яка здобула ступінь доктора, наразі є німецький вундеркінд Карл Вітте, який отримав PhD у 1814 році у віці 13 років. Серед недавніх випускників у галузі фізики Лоран також значно молодший за Карсона Х'юї-Ю, який отримав докторський ступінь минулого року у віці 21 року.

Видання The Brussels Times повідомляє, що ІТ-гіганти у США та Китаї вже звернулися до батьків Лорана із запрошеннями продовжити навчання та дослідження у їхніх центрах, але сім'я наразі відхилила всі пропозиції. Батько Лорана зазначає: «Існують два Лорани: вчений і хлопчик».

До слова, Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка рекомендує значно підвищити мінімальний вік для реєстрації у соціальних мережах. Метою цієї ініціативи є забезпечення належної вікової взаємодії користувачів та захист підлітків в онлайн-середовищі.