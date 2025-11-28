Головна Скотч Життя
Три місяці на фронті: донька бізнесмена Корогодського служить у територіальній обороні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Донька Гаріка Корогодського три місяці служить у ТрО
фото: garikkorogodski

Мама трьох дітей пройшла повний військовий вишкіл і чергує у складі вогневої групи, що збиває ворожі безпілотники

Єлизавета Корогодська, донька відомого бізнесмена і блогера Гаріка Корогодського, вже три місяці служить у Силах територіальної оборони. Про це повідомив Корогодський у своєму Instagram.

Корогодська, мама трьох дітей, ухвалила рішення приєднатися до захисниць України, пройшла повний військовий вишкіл і вже три місяці служить у складі Сил територіальної оборони.

Дівчина чергує у вогневій групі, що спеціалізується на збитті російських безпілотників, і підписала контракт на службу. За словами її батьків, рішення доньки вони підтримали одразу.

Гарік Корогодський поділився у соцмережах фото доньки у військовій формі та зворушливим коментарем: «Три місяці тому Ліза сказала, що хоче в ТРО. Пройшла нелегкий вишкіл і чергує за графіком у складі вогневої групи, яка збиває Шахеди. Лізаня, пишаюся тишком-нишком, лав», – написав бізнесмен.

Бізнесмен наголосив, що пишається сміливістю доньки та її готовністю захищати країну.

Про службу та новий етап життя Єлизавета також поділилась у себе на сторінці в Instagram.

Єлизавета розповіла про свій шлях у ТрО в особистому блозі
Єлизавета розповіла про свій шлях у ТрО в особистому блозі
фото: elizabeta_korogodski

«Не знаю, куди мене приведе цей шлях, не даю ніяких обіцянок, бо я мама і подивлюся, як все поєднається в житті. Поки що вдається поєднувати. Від сьогодні в блог повертаються діти, жарти, дівоче-красиве та все моє життя – включно з новими обовʼязками та враженнями. Для мене це неймовірний досвід. Буду ділитися. Дякую за підтримку – це надихає, бо ссикотно як ніколи», – додала Єлизавета.

Нагадаємо, що український журналіст Дмитро Гордон повідомив, що через загрозу безпеці його родини троє синів і четверо доньок залишаються за кордоном. Він також прокоментував, чи готові його сини вступити до лав Збройних сил України.

Теги: ЗСУ війна бізнесмен

