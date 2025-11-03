Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1349-й день повномасштабної війни в Україні

Окупанти завдали трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, 53 авіаційних ударів, скинули 103 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3251 дрон-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

3 листопада станом на 22:00 відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські оборонці відбили одну атаку росіян. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіабомб та здійснив 145 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили шість атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 10 разів атакували позиції українців в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставок, Коровій Яр. На даний час в двох локаціях бої не припиняються.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Серебрянки та Виїмки.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наразі наступальних дій противника не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває. Авіаційних ударів зазнали Костянтинівка та Дружківка.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 57 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Три боєзіткнення в даний час тривають.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське. Один бій досі триває. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано вісім боєзіткнень у районі населеного пункту Охотниче. Три боєзіткнення досі тривають. Під авіаударами опинилися райони населених пунктів Малинівка та Червоне.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник двічі атакував, в районах Степногірська та Степового.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник двічі проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту. Під авіаударом була Миколаївка.

Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1349-й день повномасштабної війни в Україні.



