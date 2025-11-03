Головна Світ Політика
Міністри закордонних справ зустрінуться в Стамбулі для обговорення перемир'я в Газі – Reuters

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Стамбул стане майданчиком для переговорів щодо перемир’я в Газі
фото з відкритих джерел

Міністри закордонних справ зберуться в Стамбулі, щоб обговорити стійкість перемир’я в Газі та гуманітарну ситуацію

Міністри закордонних справ Катару, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Пакистану та Індонезії зберуться 3 листопада у Стамбулі, щоб обговорити дотримання перемир’я в Газі та гуманітарну ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Вони обговорюватимуть контроль за дотриманням перемир’я, досягнутого за посередництва США 10 жовтня, а також подальші кроки щодо стабілізації ситуації в Газі. Перемир’я залишає відкритими питання роззброєння ХАМАС і графіку виведення ізраїльських військ, і його виконання періодично піддається випробуванням через насильство.

Туреччина стала одним із ключових гравців у зусиллях щодо припинення вогню, допомагаючи посередництву в укладенні угоди та висловлюючи готовність долучитися до груп, які стежитимуть за її виконанням.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підкреслив, що ХАМАС дотримується умов перемир’я, а Ізраїль має «дуже поганий досвід» у цьому питанні, закликавши не допустити анексії Західного берега чи змін статусу Єрусалима.

«Від моменту укладення угоди про припинення вогню ми стикаємося з (ізраїльською) адміністрацією, яка вбила понад 200 невинних людей і не припинила окупацію та напади на Західному березі», – сказав він, додавши, що Анкара не дозволить анексії Західного берега, зміни статусу Єрусалима чи посягань на святість мечеті Аль-Акса.

Туреччина заявила, що Ізраїль шукає «приводи» для розірвання угоди і відновлення своїх операцій, тоді як Ізраїль заявив, що він прихильний плану Трампа.

«Туреччина та інші країни висловили занепокоєння щодо стійкості перемир'я, що затримує деякі зусилля з переходу до наступних етапів», – підсумували в Reuters.

Нагадаємо, що Ізраїль завдав ударів по Газі, звинувативши бойовиків ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США.

Теги: Туреччина Ізраїль ХАМАС війна

