Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт

Угорський прем’єр назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою», яка начебто матиме вплив на «підтримку вступу України до ЄС»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре пообіцяв блокувати вступ України в Євросоюз після критики від президента Володимира Зеленського. Український лідер раніше дорікнув угорському прем’єру за те, що він відрощує свій живіт замість того, щоб нарощувати армію. Як інформує «Главком», свою відповідь українському президенту Орбан опублікував на платформі Х.

Чинний прем’єр-міністр Угорщини, який на парламентських виборах у квітні цього року буде намагатися зберегти свою посаду, назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою», яка начебто матиме вплив на «підтримку вступу України до Європейського Союзу».

«Вона дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію», – написав він.

При цьому Орбан вкотре нахабно заявив, що дбає про «майбутнє Угорщини» і саме тому Україна «не може стати членом Європейського Союзу».

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що українці тримають європейський фронт, а тим часом «один Віктор (тобто прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, – ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта».

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що один із командирів української армії погрожує військовим вторгненням його країні.

Орбан наголосив, що серйозно сприймає такі погрози, і що Україна становить загрозу для Угорщини.

«Будувати та утримувати величезну українську армію за європейські гроші суперечить інтересам безпеки Угорщини. Я бачу ризик того, що дедалі сильніша українська армія буде на східних кордонах Угорщини», – сказав він.