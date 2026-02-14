Головна Країна Політика
search button user button menu button

Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт
Прем’єр-міністр Угорщини назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою»
фото з відкритих джерел

Угорський прем’єр назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою», яка начебто матиме вплив на «підтримку вступу України до ЄС»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре пообіцяв блокувати вступ України в Євросоюз після критики від президента Володимира Зеленського. Український лідер раніше дорікнув угорському прем’єру за те, що він відрощує свій живіт замість того, щоб нарощувати армію. Як інформує «Главком», свою відповідь українському президенту Орбан опублікував на платформі Х.

Чинний прем’єр-міністр Угорщини, який на парламентських виборах у квітні цього року буде намагатися зберегти свою посаду, назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою», яка начебто матиме вплив на «підтримку вступу України до Європейського Союзу».

«Вона дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію», – написав він.

При цьому Орбан вкотре нахабно заявив, що дбає про «майбутнє Угорщини» і саме тому Україна «не може стати членом Європейського Союзу».

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що українці тримають європейський фронт, а тим часом «один Віктор (тобто прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, – ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта».

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що один із командирів української армії погрожує військовим вторгненням його країні.

Орбан наголосив, що серйозно сприймає такі погрози, і що Україна становить загрозу для Угорщини.

«Будувати та утримувати величезну українську армію за європейські гроші суперечить інтересам безпеки Угорщини. Я бачу ризик того, що дедалі сильніша українська армія буде на східних кордонах Угорщини», – сказав він.

 

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Україна президент фронт погрози Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із різкою критикою інформаційної політики ЄС
Орбан звинуватив Єврокомісію в обмеженні свободи слова
5 лютого, 21:31
Доступне житло, це житло, яке особи, що стоять у черзі на поліпшення житлових умов, зможуть придбати на пільгових умовах
Приватизацію житла від держави буде скасовано: названо терміни та альтернативи
30 сiчня, 15:22
Ляшко отримав нагороду від президента
Зеленський нагородив Олега Ляшка
26 сiчня, 20:48
На Покровському напрямку захисники зупинили 36 штурмових дій агресора
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року
21 сiчня, 08:24
Ендрю Роман Мак був радником глави держави понад шість років
Зеленський звільнив американського юриста з посади радника
20 сiчня, 18:26
Надія європейців «пересидіти» Трампа, тобто, протриматися ще рік-півтора – це дуже хиткий план
Надія європейців «пересидіти» Трампа – крихкий план. І ось чому
19 сiчня, 19:09
Хмельницька АЕС взимку.
Народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України
18 сiчня, 17:52
Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні, наголосив Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не виграє війну
17 сiчня, 17:32
Ситуація на фронті 16 січня
Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу
16 сiчня, 22:09

Політика

Україна і США мають розбіжності щодо гарантій безпеки – Зеленський
Україна і США мають розбіжності щодо гарантій безпеки – Зеленський
Президенти України та Азербайджану обговорили реалізацію енергетичних проектів
Президенти України та Азербайджану обговорили реалізацію енергетичних проектів
Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт
Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт
Зеленський провів переговори з Генсеком НАТО в Мюнхені
Зеленський провів переговори з Генсеком НАТО в Мюнхені
Зеленський у Мюнхені розповів про критичний дефіцит ракет для ППО
Зеленський у Мюнхені розповів про критичний дефіцит ракет для ППО
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua