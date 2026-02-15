Зеленський отримав премію імені Евальда фон Кляйста

Президент отримав премію від імені українського народу

На полях Мюнхенської конференції з безпеки відбулася урочиста церемонія вручення престижної премії імені Евальда фон Кляйста. У 2026 році організатори MSC вирішили відзначити не окремого політика, а весь український народ за його надзвичайну мужність, самопожертву та стійкість у захисті свободи Європи. Нагороду від імені українців прийняв Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері, 14 лютого 2026 року, в Імператорській залі мюнхенської Резиденції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський наголосив, що ця нагорода належить кожному українцю, який тримає фронт, працює під обстрілами чи допомагає країні вистояти.

«Дякую за цю нагороду для українського народу – нагороду української сили та нашої дружби. Дружби з кожним із вас. Без дружби сили ніколи не буває достатньо. Саме тому Україна так наполегливо працює, щоб вибудувати принаймні взаєморозуміння, взаємну повагу й справедливе ставлення з усіма. Щонайменше. А ще краще – справжню дружбу», – зазначив Глава держави.

Він подякував усім партнерам, які не лише висловлюють занепокоєння, а й надають «потужну» військову та енергетичну допомогу, що дозволяє рятувати життя.

Премія імені Евальда фон Кляйста була заснована у 2009 році. Її названо на честь засновника конференції — німецького офіцера та учасника руху опору проти Гітлера.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки провів зустріч із прем’єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським. Сторони обговорили критичну ситуацію на фронті, наслідки останніх балістичних атак РФ та наповнення програми PURL для зміцнення українського неба. Зустріч відбулася у неділю, 15 лютого 2026 року, у межах серії двосторонніх переговорів Глави держави з ключовими партнерами.