МОК заборонив скелетоністу Гераскевичу шолом із зображеннями вбитих РФ українських атлетів

Міжнародний олімпійський комітет заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. Про це спортсмен розповів на своїй сторінці в Instagram, передає «Главком».

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – написав Гераскевич.

За його словами, попри наявні прецеденти в минулому та сучасності, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили застосувати «особливі правила».

Скелетоніст зауважив, що напередодні італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації Олімпіади 2026 в шоломі з російським прапором. Однак на це не було жодної реакції від МОК.

Спортсмен заявив, що його команда готує офіційний запит до МОК і має намір боротися за право виступати саме в цьому шоломі.

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети українських атлетів, убитих Росією, зокрема фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, та 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого окупанти вбили поблизу Харкова.

Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу, і підкреслив, що цю правду не можна вважати «незручною», «недоречною» чи називати політичною акцією.

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – зазначив президент.

Як повідомлялось, український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

Раніше Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.