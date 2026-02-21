Головна Світ Політика
CNN: Ліквідація Зеленського була ключовим елементом плану РФ із захоплення України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
CNN: Ліквідація Зеленського була ключовим елементом плану РФ із захоплення України
фото: Офіс президента

Російські агенти, готуючись вбити Володимира Зеленського, винайняли житло поруч з Офісом президента

Від початку повномасштабного вторгнення російські спецслужби здійснили низку спроб фізично усунути президента України Володимира Зеленського. Як повідомляє CNN, ліквідація глави держави була критично важливою частиною стратегії Кремля з блискавичного захоплення країни, розрахованої на перші дні війни, передає «Главком».

Згідно з розслідуванням, російські агенти готувалися до замаху заздалегідь: вони орендували квартири в безпосередній близькості до Офісу президента та президентської резиденції. Ці приміщення мали стати опорними точками для виконання наказу про вбивство або захоплення Зеленського у разі, якщо він відмовиться тікати з Києва.

Джерела, наближені до президента, підтверджують, що Москва розраховувала на дезорганізацію української влади через «знеголовлення» державного керівництва. Проте план провалився завдяки вчасним діям українських спецслужб та рішенню Володимира Зеленського залишитися в столиці. Наразі відомо про понад десять зірваних спроб замахів, які готувалися як елітними підрозділами РФ, так і найманцями.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував запитання про те, чи віддав би наказ ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Журналіст поцікавився в глави держави, чи доручив би він своїм силовим структурам здійснити таку операцію, якби з’явилася відповідна можливість. У відповідь Зеленський зауважив, що навіть усунення Путіна не обов’язково призвело б до кардинальних змін, адже проблема полягає не лише в одній особі, а в сформованій і глибоко вкоріненій системі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни не бачить сенсу обговорювати історичні аргументи, які озвучує російський диктатор Володимир Путін. Так президент прокоментував можливі переговори з Путіним.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявив, що вірить у щире бажання президента США Дональда Трампа завершити війну, однак не може оцінити його ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. 

Теги: війна російські агенти Володимир Зеленський вбивство

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

