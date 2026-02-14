Головна Спорт Новини
Зеленський зустрівся з Гераскевичем та нагородив його орденом Свободи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський зустрівся з Гераскевичем та нагородив його орденом Свободи
На шоломі Владислава Гераскевича зображені портрети 22 українських спортсменів і спортсменок, яких убила Росія
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський подякував Владиславу та Михайлу Гераскевичам за сміливість відстоювати пам’ять про загиблих спортсменів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі скелетоністом національної збірної Владиславом Гераскевичем та його батьком і тренером Михайлом Гераскевичем. Глава держави особисто вручив спортсмену орден Свободи за його принципову громадянську позицію. Про це пише «Главком».

Президент наголосив, що прагнення вшанувати пам'ять загиблих колег не може вважатися порушенням. Він підкреслив, що найбільша цінність України – це люди, які ставлять правду вище за регламенти та пам’ятають про українських атлетів, чиї життя забрала російська агресія.

Зеленський подякував родині Гераскевичів за сміливість відстоювати пам’ять про загиблих спортсменів, які через війну назавжди втратили можливість представляти країну на міжнародних аренах.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відзилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

