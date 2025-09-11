Головна Скотч Життя
У родині американця вперше за 108 років народиться дівчинка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У сім'ї спадкових пожежників перерветься «хлопчачий» рід
фото: abc13.com

У родині Шерман з’явиться перша дівчинка після 1917 року

У родині Шерман, що проживає в американському штаті Техас, сталася незвичайна подія, яка має всі шанси потрапити до Книги рекордів Гіннесса. Вперше за 108 років у цій родині народиться дівчинка. Про це пише «Главком» із посиланням на abc13.com.

Про радісну новину повідомив майбутній батько Майкл Шерман, який є спадковим пожежником. За його словами, останньою жінкою, яка носила прізвище Шерман, була його двоюрідна бабуся, яка народилася аж у 1917 році в Атланті.

«Вона була однією з лідерок руху за громадянські права в Атланті та дуже вплинула на життя містян», – розповів Майкл Шерман. Чоловік зазначив, що з нетерпінням чекає на появу доньки та сподівається, що вона теж зросте видатною особистістю.

У неділю, в оточенні родини та друзів, пожежник округу Монтгомері Майкл Шерман та його дружина Джоакія Шерман дізналися, що чекають на дівчинку.

«Я відчуваю радість», – сказав Шерман. «Ми ті, хто народжує дівчинку. Нарешті, після понад ста років. Це чудово».

За словами родини, поява дівчинки на світ очікується на початку березня 2026 року. Подружжя планує подати заявку до Книги рекордів Гіннесса, щоб офіційно зафіксувати цю унікальну подію.

