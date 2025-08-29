Головна Світ Політика
Венс назвав умову, за якої готовий стати президентом США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Венс назвав умову, за якої готовий стати президентом США
Трамп назвав Венса найвірогіднішим наступним кандидатом від республіканців на виборах
Венс: Я впевнений, що президент США в хорошій формі, допрацює до кінця свого терміну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що за більш ніж 200 днів на посаді здобув необхідний практичний досвід і готовий взяти на себе обов’язки президента у разі потреби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на USA Today.

«Так, трапляються жахливі трагедії. Але я впевнений, що президент США в хорошій формі, допрацює до кінця свого терміну і зробить великі справи для американського народу. І якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не можу уявити кращого навчання на робочому місці, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів», – сказав Венс.

Раніше Трамп назвав, хто з Республіканської партії зможе в майбутньому зайняти президентське крісло. Репортер поставив питання американському лідеру щодо третього терміну та нагадав, що днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, віцепрезидент Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом на пост президента США.

Нагадаємо, під час своїх нещодавніх публічних виступів, зокрема в Шотландії, Дональд Трамп привернув увагу громадськості синцями на правій руці. Журналісти помітили, що президент намагається приховати їх за допомогою густого шару консилера. Ця ситуація вже не вперше стає об'єктом обговорень.

Як повідомлялося, у липні 2025 року медичний звіт підтвердив, що у президента США хронічна венозна недостатність. Це поширений стан серед літніх людей, при якому вени гірше справляються з кровотоком. Лікар Трампа запевнив, що синці є незначними і характерними для тих, хто приймає аспірин для профілактики серцевих захворювань.

США Джей Ді Венс Дональд Трамп

