Трамп не вводитиме нові санкції проти Росії та Китаю

Трамп: Можливо, доведеться за два-три тижні чи щось таке, але зараз нам про це думати не треба

Трамп вважає, що зустріч з Путіним пройшла добре, тому у найближчі два-три тижні думати про санкції не варто

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не вбачає необхідності обговорювати можливе підвищення мит щодо Китаю. Водночас він не виключив, що може повернутися до цього питання вже за кілька тижнів, повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Fox News.

«З огляду на те, що сталося сьогодні (зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, – ред.), гадаю, мені не потрібно про це думати… Можливо, доведеться за два-три тижні чи щось таке, але зараз нам про це думати не треба», – сказав Трамп.

Раніше Трамп оголосив про намір запровадити проти Росії 100% вторинні мита, якщо вона протягом 50 днів не погодиться на мирну угоду з Україною.

29 липня він уточнив, що термін скорочено до 10 днів, оскільки реакція Москви на ультиматум, за його словами, вже зрозуміла.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.