Міністр фінансів США розкритикував Європу за купівлю індійської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що Європа продовжує купувати продукцію індійських нафтопереробних заводів, вироблену з російської нафти

Голова Міністерства фінансів США Скотт Бессент дорікнув європейським країнам за придбання індійських нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини. Він закликав уряди ЄС «внести свій внесок» у посилення тиску на Росію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Бессента телеканалу Fox Business.

За словами американського міністра, у той час як США запровадили обмеження на бізнес Індії з Росією, європейські країни не вжили аналогічних заходів.

«Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути. Вони постійно кажуть: «США повинні зробити це, США повинні зробити те». Президент Трамп ввів вторинні санкції та тарифи проти Індії через споживання нею російської нафти, а європейці цього не зробили», – підкреслив Бессент.

Він додав, що Європа продовжує купувати продукцію індійських нафтопереробних заводів, вироблену з російської нафти. «Нам потрібна певна координація. Якщо ми хочемо мати єдиний фронт, який дасть президенту Трампу максимальний вплив, наші європейські колеги повинні зробити свій внесок», – зазначив міністр.

Крім того, Бессент не виключив можливості введення санкцій США проти Китаю, зазначивши, що «на столі перебувають усі варіанти» у разі розгляду обмежень проти КНР.

Раніше ми писали, що міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що під час переговорів на Алясці Дональд Трамп планує прямо дати зрозуміти Володимиру Путіну: Штати готові як посилити, так і пом’якшити санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg Television.

«Санкції можуть бути посилені, вони можуть бути послаблені, вони можуть мати визначений час дії. Вони точно можуть продовжуватися далі», – сказав Бессент, додавши, що нового удару Америка може завдати по «тіньовому» танкерному флоту Росії.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.