Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр фінансів США розкритикував Європу за купівлю індійської нафти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр фінансів США розкритикував Європу за купівлю індійської нафти
Бессент: Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути
фото з відкритих джерел

Міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що Європа продовжує купувати продукцію індійських нафтопереробних заводів, вироблену з російської нафти

Голова Міністерства фінансів США Скотт Бессент дорікнув європейським країнам за придбання індійських нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини. Він закликав уряди ЄС «внести свій внесок» у посилення тиску на Росію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Бессента телеканалу Fox Business.

За словами американського міністра, у той час як США запровадили обмеження на бізнес Індії з Росією, європейські країни не вжили аналогічних заходів.

«Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути. Вони постійно кажуть: «США повинні зробити це, США повинні зробити те». Президент Трамп ввів вторинні санкції та тарифи проти Індії через споживання нею російської нафти, а європейці цього не зробили», – підкреслив Бессент.

Він додав, що Європа продовжує купувати продукцію індійських нафтопереробних заводів, вироблену з російської нафти. «Нам потрібна певна координація. Якщо ми хочемо мати єдиний фронт, який дасть президенту Трампу максимальний вплив, наші європейські колеги повинні зробити свій внесок», – зазначив міністр.

Крім того, Бессент не виключив можливості введення санкцій США проти Китаю, зазначивши, що «на столі перебувають усі варіанти» у разі розгляду обмежень проти КНР.

Раніше ми писали, що міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що під час переговорів на Алясці Дональд Трамп планує прямо дати зрозуміти Володимиру Путіну: Штати готові як посилити, так і пом’якшити санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg Television.

«Санкції можуть бути посилені, вони можуть бути послаблені, вони можуть мати визначений час дії. Вони точно можуть продовжуватися далі», – сказав Бессент, додавши, що нового удару Америка може завдати по «тіньовому» танкерному флоту Росії.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

Теги: нафта США Європа Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штати разом з Європою працюють над швидким постачанням озброєння до України
США розглядають продаж Україні системи Patriot із власних запасів
18 липня, 08:54
Турецька оборонна промисловість демонструє систему Kara Atmaca
Туреччина продемонструвала закамуфльовану систему запуску ракет
28 липня, 11:35
Трамп знову звинувачує Обаму
Обама відповів Трампу щодо звинувачень у «державній зраді»
23 липня, 06:22
Епштейн та Трамп
«Після цього все між нами було скінчено»: Трамп пояснив, чому посварився з Епштейном
31 липня, 00:37
Інцидент стався поблизу військово-морської авіабази «Лемур»
У США розбився винищувач F-35
31 липня, 09:46
Посол США при НАТО Метт Вітакер каже, що візит Віткоффа принесе результат
Спецпредставник Трампа відвідає Росію: які очікування у США
3 серпня, 00:48
На думку Віктора Ющенка, нинішня війна в Україні – це «фінальна дистанція» у багатовіковій боротьбі за незалежність Києва
Ющенко: Для України сьогодні більше позитивних новин, ніж будь-коли
3 серпня, 13:46
Афіпський НПЗ загорівся після атаки дронів
У Краснодарському краї спалахнув нафтопереробний завод та військова частина
7 серпня, 09:31
Аляска готується приймати президентів США та РФ
Зустріч Путіна і Трампа: готелі Аляски підняли ціни, місць майже не лишилось
11 серпня, 08:22

Політика

Секретна служба США зіткнулася з труднощами під час підготовки зустрічі Трампа та Путіна
Секретна служба США зіткнулася з труднощами під час підготовки зустрічі Трампа та Путіна
Міністр фінансів США розкритикував Європу за купівлю індійської нафти
Міністр фінансів США розкритикував Європу за купівлю індійської нафти
Сійярто звинуватив ЄС у спробах усунути уряди Угорщини, Сербії та Словаччини
Сійярто звинуватив ЄС у спробах усунути уряди Угорщини, Сербії та Словаччини
Трамп упевнений, що Путін не стане з ним жартувати під час переговорів
Трамп упевнений, що Путін не стане з ним жартувати під час переговорів
Трамп не виключив скорочення військ США в Європі заради угоди з Путіним
Трамп не виключив скорочення військ США в Європі заради угоди з Путіним
Трамп телефонував міністру фінансів Норвегії, щоб обговорити Нобелівську премію
Трамп телефонував міністру фінансів Норвегії, щоб обговорити Нобелівську премію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
11K
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
4616
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
3434
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
2136
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua