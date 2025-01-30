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Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
В авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив. Трамп повідомив деталі
фото: AFP

Гроші від Швеції, зокрема, підуть на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників

Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з 2022 року. У США пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом. Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду. Лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка відсторонено від засідань. СБУ встановила російських генералів, які наказали атакувати «Епіцентр» у Харкові

 «Главком» склав добірку новин 30 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з 2022 року

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон сьогодні, 30 січня, оголосив про надання Україні пакета військової допомоги для приблизно на $1,2 млрд. Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, приблизно $90 млн з цієї суми буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників.

У США пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом

Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті зіткнення військового гелікоптера Black Hawk та пасажирського лайнера American Airlines під Вашингтоном у ніч проти 30 січня ніхто не вижив. Про це стало відомо із брифінгу Трампа в Білому домі.

На борту American Airlines знаходилося 64 людини: 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. На борту вертольота Black Hawk перебувало 3 осіб

Трамп також висловив співчуття родинам загиблих як зі США, так і з інших держав. США вже у контакті із РФ і обговорюють передачу тіл загиблих росіян.

Нічна атака на Суми. Кількість загиблих зросла 

У Сумах через нічний авіаудар загинули вісім людей. Ще 12 людей, серед яких 8-річна дівчинка, дістали поранень. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України. З-під завалів дістали тіла 74-річного чоловіка та 37-річної жінки, матері пораненої дівчинки.

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб знову змінилися дані про директора Агенції оборонних закупівель. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Так, замість гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який нещодавно почав виконувати обов'язки керівника АОЗ, очільником знову вказано Марину Безрукову.

«Пішов на х…!». Стало відомо, за що парламент карає Порошенка

Регламентний комітет сьогодні зранку проголосував за відсторонення лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка на одне пленарне засідання. В умовах, коли пленарне засідання триває безперервно, санкція може діяти до серпня. Поки що це – рекомендація комітету, яка має бути проголосована у залі всією Радою.

Ініціатором відсторонення став голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, черга до розгляду його заяви з приводу подій більш ніж місячної давнини дійшла тільки зараз. У коментарі «Главкому» він пояснив, що приводом для його звернення до колег по комітету стала поведінка Порошенка наступного дня після провалу голосування постанови по Бойко.

СБУ встановила російських генералів, які наказали атакувати «Епіцентр» у Харкові

Служба безпеки України оголосила підозри чотирьом російським генералам і полковнику, які організували повітряний удар гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня 2024 року. Про це інформує СБУ. 

Вказано, що слідчі СБУ встановили, що наказ щодо здійснення авіаудару віддав командувач угруповання «Північ» збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін. Організував підготовку плану повітряної атаки начальник штабу цього ж угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук. 

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Теги: Швеція війна Дональд Трамп наказ літак прокурор парламент Микита Потураєв авіаудар черга полковник соцмережі

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