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Окупанти скинули шість авіабомб на лікарню на Херсонщині (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти скинули шість авіабомб на лікарню на Херсонщині (фото)
Наслідки авіаатаки на Херсонщину
фото: Херсонська ОВА

Херсонщина: кілька медиків дістали контузії внаслідок атаки на лікарню

Російські терористи атакували з авіації Берислав. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя.

Повідомляється, що персонал лікарні встиг сховатися в укритті.

Попередньо, кілька медиків дістали контузії.

Окупанти скинули шість авіабомб на лікарню на Херсонщині (фото) фото 1
Окупанти скинули шість авіабомб на лікарню на Херсонщині (фото) фото 2

Нагадаємо, триває 1068-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: ЗСУ окупанти Херсонщина війна росія

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