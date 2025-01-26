Окупанти скинули шість авіабомб на лікарню на Херсонщині (фото)

Херсонщина: кілька медиків дістали контузії внаслідок атаки на лікарню

Російські терористи атакували з авіації Берислав. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя.

Повідомляється, що персонал лікарні встиг сховатися в укритті.

Попередньо, кілька медиків дістали контузії.

Нагадаємо, триває 1068-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.