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Зеленський підбив підсумки зустрічі з Ердоганом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський підбив підсумки зустрічі з Ердоганом
Президент України подякував Туреччині за посередництво у звільненні українських полонених
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, рівень співпраці між Україною й Туреччиною постійно зростає

У вівторок, 18 лютого, в Анкарі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вузькому та розширеному форматах. Про це глава нашої держави повідомив у соцмережах.

За словами українського президента, політики обговорили всі глобальні процеси, що можуть призвести до завершення війни Росії проти України. Зокрема, співпрацю над гарантіями безпеки для України, а також двосторонні відносини, економічні питання, співпрацю в освітній сфері, продовольчу безпеку та роботу над поверненням українців з російського полону.

За словами глави нашої держави, рівень співпраці між Україною й Туреччиною постійно зростає.

За підсумками зустрічі було підписано два документи: меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікацій і угода про співпрацю у сфері освіти.

«Україна дуже цінує відносини з Туреччиною і те, що в цей надзвичайний час війни ми маємо необхідне взаєморозуміння й отримуємо підтримку. Дякуємо за теплий прийом, гостинність і абсолютний конструктив у перемовинах», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що в очах Анкари територіальна цілісність і суверенітет України в майбутній період незаперечні, додавши, що Туреччина буде ідеальним місцем для будь-яких можливих мирних переговорів за участю Росії.

Як відомо, вчора президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Туреччини. У Анкарі Зеленські проведуть зустрічі з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган.

Зокрема, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Туреччини з візиту до посольства України та зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад. Виступаючи під час відкриття нового посольства України в Анкарі Володимир Зеленський сказав: «Як країна, ми хочемо миру, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Але, звичайно, ми хочемо, щоб закінчення війни базувалося на певних гарантіях безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки надала вся Європа, включаючи США, Європейський Союз і Туреччину».

До того ж глава України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською під час візиту до Туреччини вшанували пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка в Анкарі. Також там були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган війна Володимир Зеленський переговори

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