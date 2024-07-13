Убивство українки в Голлівуді: з актора Болдуїна остаточно знято звинувачення

Судовий процес над голівудською зіркою тривав три роки

Із 66-річного американського актора Алека Болдуїна остаточно знято обвинувачення за ненавмисне вбивство 42-річної українки, кінооператорки Галини Гатчинс, яке сталося на зйомках фільму «Іржа» восени 2021 року. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що справа навіть не дійшла до рішення присяжних, оскільки слідчі органи приховали докази, які могли бути використані на користь Алека. Суддя Мері Марлоу Соммер заявила, що дії слідчих призвели до «непоправної шкоди для кримінальної справи», і скасувала її.

Крім того, у ході судового засідання було встановлено, звідки на знімальному майданчику з'явилися справжні набої, якими було застрелено Галину Гатчинс. Раніше вважалося, що їх принесла реквізиторка, однак виявилося, що кулі було надіслано постачальником реквізиту.

Почувши рішення суду, актор розплакався та обійняв своїх адвокатів і дружину Хіларію. Після засідання актор не розмовляв із журналістама, сів у свою автівку та поїхав додому.

Із актора Алека Болдуїна остаточно знято обвинувачення за ненавмисне вбивство 42-річної українки, кінооператорки Галини Гатчинс. Почувши рішення суду, актор розплакався pic.twitter.com/ppgqXaMySP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 13, 2024

Нагадаємо, що в Санта-Фе, столиці штату Нью-Мексико, 10 липня розпочався суд присяжних над актором Алеком Болдуїном, якого звинувачували у ненавмисному вбивстві української кінооператорки Галини Гатчинс на зйомках фільму Rust восени 2021 року.

Як відомо, батьки та сестра операторки Галини Гатчинс подали до суду на голлівудського Алека Болдвіна.

Галина Гатчинс народилася та виросла в Україні. Вона закінчила Київський університет ім. Шевченка за спеціальністю «міжнародна журналістика», а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії. У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США і зробила успішну кар'єру оператора. У 2019 році Журнал American Cinematographer назвав її однією із молодих зірок американської кінематографії.