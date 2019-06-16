Цветы на бетоне: Prada осень-зима 2019/2020



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vogue.ua

Модный Дом Prada представил новую рекламную кампанию, в которой жесткость противопоставляет мягкость, функциональность – романтике, а бетон – цветам

Съемка под названием «Анатомия романтики» демонстрирует противостояние и единение: маскулинности и феминности, человека и природы, хрупких цветов и индустриальных локаций.

Воплотить задуманное в жизнь съемочная команда решила с помощью соответствующего антуража, выстроив в огромном ангаре настоящий сад, где есть и пышные растения, и нежные цветы.

Подобный контраст можно рассмотреть и в образах моделей – армейские куртки здесь мирно соседствуют с шелковыми платьями, элегантные жакеты с грубой обувью, а цветочный принт с рыхлой вязкой. Тему разнообразия подчеркивает и кастинг.

Это – современное прочтение романтики и естественности, которым есть место везде. Даже в большом городе, даже в окружении глухих бетонных стен.

На кадрах нет одной главной модели – это просто группа молодых людей, самобытных и интересных, хотят среди них и можно разглядеть немало знакомых лиц – от датской топ-модели Фреи Бэхи Эриксен до Натана Вестлинга, который недавно изменил пол с женского на мужской.

Джерело: vogue.ua