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    Цветы на бетоне: Prada осень-зима 2019/2020

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    Цветы на бетоне: Prada осень-зима 2019/2020
    vogue.ua

    Модный Дом Prada представил новую рекламную кампанию, в которой жесткость противопоставляет мягкость, функциональность – романтике, а бетон – цветам

    Съемка под названием «Анатомия романтики» демонстрирует противостояние и единение: маскулинности и феминности, человека и природы, хрупких цветов и индустриальных локаций.  

    Воплотить задуманное в жизнь съемочная команда решила с помощью соответствующего антуража, выстроив в огромном ангаре настоящий сад, где есть и пышные растения, и нежные цветы. 

    Подобный контраст можно рассмотреть и в образах моделей – армейские куртки здесь мирно соседствуют с шелковыми платьями, элегантные жакеты с грубой обувью, а цветочный принт с рыхлой вязкой. Тему разнообразия подчеркивает и кастинг. 

    Это – современное прочтение романтики и естественности, которым есть место везде. Даже в большом городе, даже в окружении глухих бетонных стен.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    На кадрах нет одной главной модели – это просто группа молодых людей, самобытных и интересных, хотят среди них и можно разглядеть немало знакомых лиц – от датской топ-модели Фреи Бэхи Эриксен до Натана Вестлинга, который недавно изменил пол с женского на мужской.

    Джерело: vogue.ua

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