  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Ученые назвали профессии, которые чаще всего выбирают убийцы

    • Розсилка
    Убийца - Ученые назвали профессии, которые чаще всего выбирают убийцы
    Убийца

    Многие киллеры выбирают занятие, которое предоставляет широкие возможности для удовлетворения своей жестокой страсти

    Психолог Майкл Арнфилд в течение 50 лет изучал поведение убийц. В результате было обнаружено, что преступники тяготеют к определенным профессиям. Обычно это такой род деятельности, который позволяет легче удовлетворить свой кровожадный инстинкт и открывает более широкие возможности для поиска жертвы.

    Многие профессии, которые выбирали преступники, оказались довольно распространенными. Итак, чаще всего серийные убийцы работали:

    • авиационными механиками
    • сапожниками
    • мастерами по ремонту
    • обойщиками салонов автомобилей
    • арбористы (специалистами из дерева)
    • лесниками
    • водителями грузовиков
    • менеджерами состава

    Также среди убийц нередко встречались разнорабочие, портье, операторы бензоколонок, полицейские и сотрудники службы безопасности, военные и религиозные деятели.

    Читайте также: Названа дата последнего звонка в Украине в 2018 году.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    образ жизни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ