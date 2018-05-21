Ученые назвали профессии, которые чаще всего выбирают убийцы
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Розсилка
Убийца
Многие киллеры выбирают занятие, которое предоставляет широкие возможности для удовлетворения своей жестокой страсти
Психолог Майкл Арнфилд в течение 50 лет изучал поведение убийц. В результате было обнаружено, что преступники тяготеют к определенным профессиям. Обычно это такой род деятельности, который позволяет легче удовлетворить свой кровожадный инстинкт и открывает более широкие возможности для поиска жертвы.
Многие профессии, которые выбирали преступники, оказались довольно распространенными. Итак, чаще всего серийные убийцы работали:
- авиационными механиками
- сапожниками
- мастерами по ремонту
- обойщиками салонов автомобилей
- арбористы (специалистами из дерева)
- лесниками
- водителями грузовиков
- менеджерами состава
Также среди убийц нередко встречались разнорабочие, портье, операторы бензоколонок, полицейские и сотрудники службы безопасности, военные и религиозные деятели.
Джерело: Сегодня