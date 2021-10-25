  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Украинец придумал для Lego набор по мотивам фильма «Один дома» (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фото: Lego - Украинец придумал для Lego набор по мотивам фильма «Один дома» (видео)

    Фото: Lego

    Для создания нового набора была использована идея, принадлежащая украинцу

    Lego Group представила новый набор Ideas Home Alone по мотивам классического рождественского фильма «Один дома». Идея создания набора принадлежит 28-летнему украинцу Алексею Сторожуку, известному под ником adwind в сообществе Lego Ideas.

    В наборе около 4 тыс. деталей. Это делает его крупнейшим в серии Ideas. Также в него войдут пять фигурок: Кевина Маккалистера, его матери Кейт, «мокрых» бандитов и уборщика снега Марли.

    Высота модели дома Маккалистера составляет 27 см, ширина и длина - 34 см. Перегородки соединяются посередине, чтобы при необходимости их можно было отодвинуть в сторону и полностью увидеть интерьер, а крыша снимается вверх.

    Каждый этаж является модульным и съемным, что обеспечивает легкий доступ к внутренней части модели. Также в модели доме есть интерактивные элементы, которые можно двигать с помощью ручки на стене.

    Цена Ideas Home Alone для Европы - € 250. В продажу набор поступит 1 ноября 2021.

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

    Читайте также: Смерть Галины Гатчинс. Американские СМИ назвали виновного
    Теги: кино искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Украинец придумал для Lego набор по мотивам фильма «Один дома» (видео)