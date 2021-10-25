Украинец придумал для Lego набор по мотивам фильма «Один дома» (видео)

Для создания нового набора была использована идея, принадлежащая украинцу

Lego Group представила новый набор Ideas Home Alone по мотивам классического рождественского фильма «Один дома». Идея создания набора принадлежит 28-летнему украинцу Алексею Сторожуку, известному под ником adwind в сообществе Lego Ideas.

В наборе около 4 тыс. деталей. Это делает его крупнейшим в серии Ideas. Также в него войдут пять фигурок: Кевина Маккалистера, его матери Кейт, «мокрых» бандитов и уборщика снега Марли.

Высота модели дома Маккалистера составляет 27 см, ширина и длина - 34 см. Перегородки соединяются посередине, чтобы при необходимости их можно было отодвинуть в сторону и полностью увидеть интерьер, а крыша снимается вверх.

Каждый этаж является модульным и съемным, что обеспечивает легкий доступ к внутренней части модели. Также в модели доме есть интерактивные элементы, которые можно двигать с помощью ручки на стене.

Цена Ideas Home Alone для Европы - € 250. В продажу набор поступит 1 ноября 2021.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.