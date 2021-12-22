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    Украинский фильм «Плохие дороги» не попал в шорт-лист на «Оскар-2022»

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    Мировая премьера фильма &laquo;Плохие дороги&raquo; состоялась в 2020 году на Венецийском фестивале - Украинский фильм «Плохие дороги» не попал в шорт-лист на «Оскар-2022»

    Мировая премьера фильма «Плохие дороги» состоялась в 2020 году на Венецийском фестивале

    Фото: facebook.com/BadRoads2020

    «Плохие дороги» не прошли отбор на номинацию «Лучший международный фильм»

    Американская киноакадемия объявила шорт-лист на «Оскар-2022». В каждой категории отобраны по 10-15 фильмов-номинантов, но позже члены киноакадемии отберут только по 5 финалистов. Фильмы, которые уже непосредственно будут претендовать на «Оскар», будут известны 8 февраля 2022 года.

    Отметим, украинская драма «Плохие дороги» Наталки Ворожбит попала в лонг-лист премии, но не прошла отбор в шорт-лист. Таким образом в 2022 году этот фильм, увы, не получит награду.

    При этом нашумевший фильм «Дюна» претендует сразу на четыре награды, а фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» – на пять.

    Ранее, украинский фильм включился в гонку за «Оскар».

    Теги: Премия «Оскар» украинский фильм премия
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    Украинский фильм «Плохие дороги» не попал в шорт-лист на «Оскар-2022»