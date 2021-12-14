Премия Yuna 2022: кто может «отхватить» больше всех статуэток

Премия будет вручена в 16 номинациях

Стали известны номинанты музыкальной премии Yuna 2022. В этом году их объявили во время онлайн-трасляции, пишет life.fakty.com.ua. Больше всего номинаций досталось группам Tvorchi восемь, Kalush – шесть, исполнителям Wellboy – пять, Максиму Барских, Наде Дорофеевой и Артему Пивоварову – по четыре.

Премия будет вручена в 16 номинациях.

Лучшая певица: Alyona Alyona, Надя Дорофеева, Тина Кароль, NK (Настя Каменских), Jerry Heil.

Лучший певец: Владимир Дантес, Макс Барских, Monatik, Wellboy, Артем Пивоваров.

Лучшая рок-группа: The Hardkiss, Скай, Океан Ельзи, Бумбокс, Без Обмежень.

Лучшая поп-группа: Kalush, Kazka, Latexfauna, Коррупция, Tvorchi.

Лучшая песня: SHUM – Gо-A, Гуси – Wellboy, Зорі – Kalush, М’ята – Kazka, Рандеву – Артем Пивоваров.

Лучшая песня на иностранном языке: Bestseller – Макс Барских, Zivert, Falling – Tvorchi, Горит – Надя Дорофеева, Зажигать – Monatik/Jomo, Красное вино – NK.

Лучший альбом: Hotin – Kalush, KOLIR – Onuka, ROAD – Tvorchi, Жива і не залізна – The Hardkiss, Красное вино – NK.

Лучший клип: Bestseller – Макс Барских, Zivert, SHUM – Gо-A, Вишні – Wellboy, Гуси – Wellboy, Зажигать – Monatik/Jomo.

Лучшие дуэт (коллаборация): Bestseller – Макс Барских, Zivert, Любила – Саша Чемеров и Бумбокс, Місто весни – Океан Ельзи и Один в каное, Поруч – Kazka и Alekseev, Чому – Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров.

Открытие года: Надя Дорофеева, MOLFAR, Skofka, Wellboy, Лилу 45.

Электронный хит: Сrush – Tvorchi, Fallinf – Tvorchi, Віч-на-віч – Tvorchi, GUMA – Onuka, SHUM – Gо-A.

Хип-хоп хит: KAVA – MamaRika, Весну – ТНМК, Додому – Kalush и Skofka, Зорі – Kalush, Таксі – Kalush, Христина Соловій

Эстрадный хит: Ваша мати – СолоХа,

Діаманти – Олег Винник, Элина Иващенко,

Зимова казка – Dzidzio,

На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив, Не стримуй погляд – Ирина Билык.

Саундтрек: На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив (Скажене весілля 3), Пола-ла-ла – Dakh Daughters и София Байбакова (Віктор Робот), Сини України – Марина Маковий (Мати Апостолів), Той день – Злата Огневич (Пульс), Хочу ще – СКАЙ (Все буде OK).

Концертное шоу: Надя Дорофеева – Dofamin, Макс Барских – Bestseller, Артем Пивоваров – Стихійна акустика, ROAD – Tvorchi, Monatik – Made With Love And Rhythm.

Другой формат: DAKOOKA, Green Grey, LAYAH, SINOPTIK, Курган і Agregat.

Определение номинантов проходило во время первого тура голосования с участием экспертов жюри премии. В 2021 году в его состав вошло 75 представителей музыкальной индустрии.