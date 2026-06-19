Україна виборола 73 медалі на «винному Оскарі» світу: що відомо

Українські винороби влаштували справжній фурор у Лондоні попри шалені виклики воєнного часу

В Лондоні завершився найбільший винний конкурс планети Decanter 2026. І поки Франція та Італія ділили традиційні кубки, справжньою сенсацією премії став грандіозний прорив українських виноробів. «Главком» із посиланням на офіційний сайт премії Decanter World Wine Awards 2026 розповідає, кому саме з вітчизняних брендів вдалося підкорити суворе журі в Лондоні.

Варто зазначити, що цьогоріч на престижний конкурс Decanter World Wine Awards 2026, який вважається найбільшою та найавторитетнішою винною премією у світі, подали заявки понад 17 тис. вин із 58 країн світу. Їхню якість оцінювали 245 міжнародних експертів під час двотижневих дегустацій у Лондоні. Конкуренція була надзвичайно високою, адже за нагороди змагалися провідні виноробні регіони Франції, Італії, Іспанії, США, Аргентини, Австралії та Нової Зеландії.

Експерти кажуть, що наразі світ переживає справжню «золоту еру» виноробства. Саме тому приємно усвідомлювати, що в авангарді цього глобального процесу гордо крокує і Україна. Так, попри шалені виклики воєнного часу, логістичні труднощі та постійні ворожі атаки, українські виноробні зуміли не просто гідно представити нашу державу, а й зібрати щедрий урожай відзнак.

«Світове виноробство переживає один із найсильніших періодів у своїй історії»,– заявив суддя та регіональний голова премії Decanter World Wine Awards П’єр Мансур під час презентації найкращих вин 2026 року. За його словами, нині галузь увійшла у справжню «золоту епоху», коли високоякісні вина створюють у найрізноманітніших куточках світу.

Здобутки України

За підсумками суворого оцінювання українські виноробні вибороли сумарно 73 медалі. Беззаперечним лідером серед українських вин стали зразки від Chateau Chizay (Late Harvest Furmint 2022) та ігристе від Shabo (Grande Cuvée Extra Brut 2015), які отримали топові 94 бали та срібні медалі.

І хоч в офіційному заліку за кількістю нагород Україна поки що перебуває поза межами першої десятки, пропускаючи вперед традиційних важковаговиків на кшталт Франції, Італії чи Іспанії, наш прогрес є колосальним. Українці впевнено закріпилися серед країн, чия виноробна продукція викликає щире захоплення у світових сомельє. Це стало ознакою, що якість українського вина є стабільно високою та може конкурувати зі світовими гігантами.

Топ-5 переможців

Загалом головними тріумфаторами конкурсу стали Франція та Італія. Французькі виробники здобули 254 нагороди найвищого рівня, а Бургундія вкотре підтвердила статус одного з найкращих виноробних регіонів світу. Це найкращий показник країни за всю 23-річну історію конкурсу.

Італія впевнено посіла друге місце за кількістю найпрестижніших відзнак із 144 медалями вищого гатунку від Тоскани до Сицилії, тоді як Іспанія встановила власний історичний рекорд.

Водночас цьогорічний конкурс показав, що світ виноробства стрімко змінюється. Рекордні результати продемонстрували США, Велика Британія, Аргентина, Бразилія, Австрія, Японія та навіть нові для винної індустрії регіони. Так, американці завоювали серця суддів винами з Каліфорнії та Орегону, а також неочікуваним золотим проривом Техасу. Британія ж підкорила світ своїми ігристими винами та унікальним Піно Нуаром із Ессексу. Свої перші історичні медалі отримали навіть виноробні з Внутрішньої Монголії (Китай) та Хіросіми (Японія).

Експерти відзначили, що якісні вина сьогодні виробляють практично на всіх континентах, а конкуренція між країнами лише посилюється.

Нагадаємо, американська лікарка назвала алкоголь однією з головних звичок, яка може прискорювати старіння та скорочувати тривалість життя. За її словами, навіть помірне вживання спиртного пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних хвороб, деменції та деяких видів раку, тому фахівчиня радить скоротити його споживання щонайменше вдвічі. Разом із відмовою від нічних перекусів і дотриманням здорового способу життя це може допомогти довше зберігати молодість і гарне самопочуття.