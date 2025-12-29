Головна Світ Економіка
Кінець виноградників у Німеччині? Фермери б'ють на сполох через найгіршу кризу за десятиліття

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Кінець виноградників у Німеччині? Фермери б’ють на сполох через найгіршу кризу за десятиліття
Ідеальний врожай винограду 2025 року не врятував німецьку виноробну галузь
фото із відкритих джерел

Німецькі винороби працюють у збиток попри високу якість ягід

Німецька виноробна галузь опинилася на межі катастрофи. Попри те, що врожай 2025 року визнано одним із найкращих за якістю за останнє десятиліття, економічні показники сектору стали «історично жахливими». Про це йдеться у свіжому звіті Німецької асоціації фермерів (DBV), оприлюдненому виданням DW, пише «Главком».

Усі 13 виноробних регіонів Німеччини звітують про виняткові характеристики винограду. Завдяки суворому відбору та специфічним погодним умовам вина цього сезону описують як концентровані, ароматні та елегантні. Проте дрібні ягоди, які забезпечили високу якість, стали причиною низьких обсягів. Загальний збір становив лише 7,3 мільйона гектолітрів, що на 16% менше за середній десятирічний показник. Це найменший врожай у Німеччині з 2010 року.

Головною проблемою стала неможливість покрити витрати на виробництво. Собівартість літра вина становить близько 1,20 євро, при цьому оптова ціна коливається в межах 40–60 центів за літр. Президент Асоціації фермерів Йоахім Руквід попереджає: якщо ситуація не зміниться, Німеччина може назавжди втратити величезні площі унікальних виноградників, оскільки фермери просто не зможуть продовжувати діяльність.

Криза поглиблюється через падіння попиту та торговельні обмеження. Частка німецького вина в супермаркетах країни впала до 41%, оскільки споживачі дедалі частіше обирають дешевші імпортні аналоги. Найважливіший зовнішній ринок – США – фактично закрився для багатьох виробників через введення високих мит на німецьку алкогольну продукцію.

Регіональна ситуація залишається неоднорідною. Якщо в таких гігантах як Рейнгессен, Пфальц та Баден врожай впав на 20%, то регіони Мозель та Саксонія змогли частково відновитися після нищівних морозів 2024 року. Проте навіть це відновлення не здатне нівелювати загальнонаціональний фінансовий дефіцит галузі.

До слова, в Україні зростає попит на незвичайний овоч. В Одеській області фермер Владислав Стоянов відмовився від вирощування помідорів, буряку та цибулі. Причиною такого рішення фермер назвав перенасичення ринку. Тому цього року він відмовився від вирощування традиційних овочів та зосередився на культивуванні пекінської капусти. 

Кінець виноградників у Німеччині? Фермери б’ють на сполох через найгіршу кризу за десятиліття
Кінець виноградників у Німеччині? Фермери б’ють на сполох через найгіршу кризу за десятиліття
Стали відомі найдорожчі стихійні лиха 2025 року
Стали відомі найдорожчі стихійні лиха 2025 року
Мільйони євро у порожню трубу? На що Німеччина переобладнала 400 км «Північного потоку»
Мільйони євро у порожню трубу? На що Німеччина переобладнала 400 км «Північного потоку»
Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg
Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
Росія вперше закуповує критичне обладнання для АЕС у Китаю
Росія вперше закуповує критичне обладнання для АЕС у Китаю

